5 ông bố hot nhất showbiz Việt nói về lần đầu 'lên chức'

Quyền Linh cười không khép được miệng khi đưa vợ đi sinh con gái đầu lòng, còn Lý Hải thì bật khóc lúc nhìn thấy con.

Lần đầu làm bố - sự kiện trọng đại đối với hầu hết cánh mày râu nhưng cũng đem đến nhiều cảm xúc khó tả. Đó là trạng thái lâng lâng sung sướng vì được... thăng chức hòa cùng nỗi lo lắng và chút bối rối không biết sẽ đảm nhiệm công việc mới như thế nào. Và điều này cũng chẳng phải ngoại lệ với những ông bố nổi tiếng dưới đây.

1. MC Phan Anh

Tổ ấm hạnh phúc với vợ đẹp, một công chúa nhỏ xinh xắn và hai cậu con trai đáng yêu của MC Phan Anh khiến nhiều người ghen tị nhưng với riêng bản thân anh có lẽ khá thiệt thòi vì thời gian con gái đầu lòng mới chào đời, anh lại vắng nhà. Lúc đó, Phan Anh đang du học ở Mỹ và thời gian học lại kéo dài tới hàng năm. Không được ở bên vợ và chăm con mỗi ngày nhưng rất may là gia đình nội ngoại đều có thể đỡ đần cho vợ nên Phan Anh cũng phần nào nguôi bớt nỗi lo. Hàng ngày, anh đều trò chuyện với vợ để hỏi thăm tình hình của con qua Internet nên tình cảm của cả gia đình không vì thế mà bị ảnh hưởng. Bởi Phan Anh quan niệm: "Tôi không biết mọi người thế nào nhưng dù cách xa nửa vòng trái đất, đôi lúc chỉ cần một câu nói, một tin nhắn, một lời viết trên blog cũng đủ làm nhau ấm lòng".

Bây giờ, Phan Anh đã là bố của 3 nhóc tì, chăm con khéo léo và có những quan niệm khá thú vị về cách dạy con. Anh tự nhận mình là người "sắt đá" nhưng khi trực tiếp chăm con, lo cho con lúc ốm đau, nghe con nũng nịu thì cũng bị "yếu mềm" ngay lập tức. Phan Anh bảo: "Ai cũng yêu thương con nhưng không phải ai cũng biết yêu thương con đúng cách. Chúng ta cần nghiêm túc quan sát, rút kinh nghiệm và học hỏi nữa. Mà có thể nói, chính các con đã dạy lại cho tôi rất nhiều điều". Mỗi ngày ở bên con, cùng con học, con chơi và chăm lo cho con, Phan Anh có thể nhìn ra hạn chế của mình là nóng tính và dần thay đổi. Khoảng một năm trở lại đây, anh cũng hạn chế nhận show đi xa để dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ các con.

2. Lý Hải

Lý Hải kết hôn kết hôn khi đã khá lớn tuổi nên lần đầu tiên anh đón nhận tin vui trở thành cha với những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Ngày đưa bà xã Minh Hà vào viện sinh con trai đầu lòng, anh cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng. Anh bảo, lúc đó, trong đầu chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất là mong sao cho hai mẹ con được mẹ tròn con vuông. Lý Hải đã ở bên cạnh vợ, không rời nửa bước từ khi cô nhập viện đến lúc bé Rio chào đời.

Ông bố nổi tiếng từng chia sẻ: "Lần đầu vào phòng phòng sanh tôi thật sự rất lúng túng không biết làm gì, ngoài việc đi lấy nước nóng để Hà uống cho ấm người vì Hà bị lạnh do phòng sanh nhiệt độ thấp. Tôi chỉ biết đứng bên cạnh và nắm tay cô ấy. Khi con trai tôi vừa lọt lòng, ngay lập tức tôi nhìn xem bé có khỏe mạnh lành lặn hay không. Phút ban đầu nhìn thấy con, cảm giác của tôi vẫn lâng lâng và lạ lẫm: con mình đây sao. Đến khi tự tay cắt dây rốn cho con, cảm xúc ấy mới trào dâng đến rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác như thế này - khi người đàn ông khóc vì hạnh phúc".

3. Đăng Khôi

Chàng ca sĩ Cô bé mùa đông quan niệm mọi việc đến với cuộc đời anh đều bắt nguồn từ chữ "duyên". Từ mối duyên dẫn anh tới nghề ca sĩ trong khi gia đình có truyền thống kinh doanh, mối duyên cho anh được gặp người bạn đời và cái duyên lớn nhất, bất ngờ nhất, hạnh phúc nhất chính là sự ra đời của các con.

Nói về cảm xúc khi lần đầu tiên làm bố, Đăng Khôi kể: "Khôi còn nhớ hôm ấy là ngày Lễ tình nhân 14/2. Đúng 3h trưa, Thủy Anh bỗng dưng vỡ ối. Với Khôi, đó là một tin quan trọng khủng khiếp. Mặc dù đã đọc sách báo rất nhiều, chuẩn bị tâm lý rất kĩ, Khôi vẫn bị choáng váng. Không biết phải làm gì, trong cơn hoảng loạn, Khôi cứ vừa chạy lên chạy xuống cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 rồi từ tầng 3 xuống tầng 1, vừa chạy vừa hốt hoảng: 'Vợ sắp đẻ, vợ sắp đẻ đến nơi rồi, mình phải làm sao bây giờ, làm cái gì trước bây giờ?'. Mất 10 phút chạy tới chạy lui như con loăng quăng, Khôi mới sực nhớ là phải gọi bố mẹ".

Chính tay Đăng Khôi đã đỡ đầu của em bé khi bé chui ra, cầm kéo cắt dây rốn cho con và là người đầu tiên ôm con vào lòng. Anh bảo, cảm giác được làm bố đã giúp anh chiến thắng mọi sự sợ hãi để bắt đầu một hành trình mới và dù vất vả, nhiều chông gai hơn nhưng sẽ hạnh phúc hơn vì có thêm bạn đồng hành.

4. Quyền Linh

Từ lúc biết tin vợ có bầu, chứng kiến từng ngày con lớn lên trong bụng mẹ, Quyền Linh bảo anh "cứ cười hoài", "cái miệng cứ mãi không khép lại được". Anh còn nhớ ngày đưa vợ đi sinh lần đầu tiên, phải ngồi đợi bên ngoài với cảm giác rất sốt ruột. Đến khi bác sĩ thông báo vợ đã sinh xong, Quyền Linh cuống cuồng lao vào phòng và chỉ ngồi lì một chỗ cả buổi sáng để làm duy nhất một việc là ngắm con và cười.

Một kỷ niệm mà Quyền Linh không bao giờ quên trong lần đầu đưa vợ đi sinh, đó là anh đã nhận ra mình được mọi người yêu mến như thế nào. "Từ khi vợ Linh được chuyển vào phòng sinh, còn mỗi Linh ở bên ngoài cùng biết bao hồi hộp, nôn nao, lo lắng, thì xung quanh Linh, bà con cô bác ở bệnh viện không ngừng kéo đến, xúm xít bên cạnh, mỗi người góp một câu để Linh yên tâm. 'Quyền Linh ơi, đừng lo', 'Quyền Linh ơi, chắc bà xã sắp sinh rồi đó', 'Quyền Linh biết cách bế em bé chưa? Như vầy…Như vầy…', 'Quyền Linh biết pha sữa chưa? Như vầy… Như vầy…'. Linh lúc đó rất bối rối, không biết phải trả lời mọi người thế nào, vì bản thân mình cũng đang đối diện với hàng trăm cảm xúc khác nhau. Có thể là mọi người cũng có tò mò về đời tư của Linh, nhưng rõ ràng là lúc ấy, ai cũng muốn góp ý góp lời với mình về việc chăm sóc em bé, chăm sóc bà đẻ, rồi chia sẻ với mình những lo lắng bất an, bằng tất cả sự nhiệt tình mà họ có... Giờ nghĩ lại, Quyền Linh thấy mình được yêu thương nhiều quá. Cảm giác mình không đơn độc vì đang có hàng trăm người thân bên cạnh. Đó là cảm giác cực kì ấm áp".

5. Bình Minh

Trong showbiz Việt, Bình Minh nổi tiếng là một ông bố chiều con. Anh may mắn được lên chức bố không lâu sau khi đám cưới diễn ra và lần đầu tiên đó cũng đem đến nhiều điều mới mẻ, bỡ ngỡ với anh. Anh từng thổ lộ rằng, mình cũng chỉ là một ông bố bình thường và rất yêu thương con nhưng làm người nổi tiếng thì sẽ vất vả hơn bình thường, nhất là việc sắp xếp thời gian ổn thỏa cho mọi việc. Ông bố điển trai chia sẻ: "Có con rồi mệt thì có mệt, cực thì có cực nhưng bù lại rất vui. Vì đã xác định tư tưởng như thế trước khi quyết định sinh con nên Minh không hề thấy bó buộc chút nào".

Đối với các con, Bình Minh cũng là ông bố khá kỹ tính và cẩn thận. Vợ chồng anh còn chú ý tới cả việc lựa chọn tên cho các con để gửi gắm mong ước về những điều tốt đẹp sẽ đến. Với công chúa đầu lòng, vợ chồng anh đặt tên con là An Nhiên, chữ "An" trong tiếng Hán có nghĩa là "bình an", chữ "Nhiên" có nghĩa là "mặc nhiên". Bình Minh mong muốn sau này bé sẽ có cuộc sống bình yên như là một mặc định và đó là điều mặc nhiên mà bé phải có, chứ không cần phải dựa dẫm vào người khác để mong kiếm sự bình yên. Còn với con gái thứ 2 là An Như, anh giải thích, chữ "Như" trong tiếng Hán có nghĩa là "gốc" nên vọng sau này con gái sẽ có được cuộc sống yên bình từ trong gốc, có sẵn trong chính bản thân mình, chứ không cần nhờ ai tác động vào.

Hà Nhi

