5 bí mật của 'cậu ấm, cô chiêu' nhà Kim Kardashian

Kim muốn con gái mãi bé bỏng

Trước khi nổi tiếng, Kim Kardashian đơn giản chỉ là một người tư vấn sắp xếp quần áo. Sau đó, cô nổi lên với vai trò người mẫu có vòng 3 bốc lửa, diễn viên và nhân vật trong show truyền hình Keeping up with the Kardashians. Từ khi dính vào scandal băng sex, tiếng tăm của Kim tăng lên cùng với sự giàu có.