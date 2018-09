4 câu nói dối 'kinh điển' của các ông chồng

'Anh đang về' là câu các ông chồng hay nói khi bị vợ gọi điện giục giã, dù trên thực tế có thể các ông đang 'chén chú chén anh'.

"Đàn ông có lý do riêng khi nói dối, có thể là họ muốn giữ lòng tự trọng hay đôi khi để cuộc sống vợ chồng tránh khỏi những rắc rối không đáng có" - anh Hoàng Tuấn, một cán bộ điện lực ở quận Đống Đa, Hà Nội đã giải thích như thế về thói quen chung của cánh mày râu. Việc nói dối đôi khi không quá nghiêm trọng và hầu hết các ông chồng đều đã vài lần nói những câu dưới đây. Các bà vợ có thể tìm hiểu được "ý đồ" của chồng đằng sau những câu nói này để chia sẻ với chồng mà không làm lung lay hạnh phúc gia đình.

1. Quần áo này anh mới mặc thôi

Khi bị vợ "càm ràm" về chuyện không chịu bỏ quần áo vào máy giặt mà cứ chất đống trong phòng, các ông chồng thường nói câu này để chống chế. Nhưng thời gian "mới mặc" của các ông thường là 5-7 ngày. Câu nói dối này thường không thể "qua mặt" được các bà vợ bởi vì ngay sau đó, đích thân các bà sẽ dùng các "biện pháp nghiệp vụ" cần thiết để xác định xem quần áo này các ông đã mặc mấy ngày rồi và đã đến lúc phải giặt chưa.

2. Anh đang về

Đây được cho là câu nói dối "kinh điển" của các ông chồng khi vợ gọi điện hỏi: "Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?". Hoặc cũng có thể là sau giờ làm việc, vợ gọi điện hỏi chồng đã về chưa, các ông sẽ trả lời: "Anh đang về" và thực tế có thể còn chưa đứng dậy khỏi bàn làm việc. Nếu đang nhậu nhẹt với bạn bè, đồng nghiệp, vợ gọi điện giục về, các ông cũng sẽ trả lời: "Anh về ngay" nhưng sau đó phải 1-2 tiếng sau mới thấy các ông xuất hiện trước cửa nhà.

Khi chia sẻ về điều này, anh Anh Hoàng Tuấn vừa cười vui vẻ vừa kể lại câu chuyện của chính mình: "Có lần tôi đi nhậu với bạn bè đến 22h, vợ gọi điện giục về, tôi nói là anh đã về đến cầu Long Biên (cách nhà 5 km và đi mất 15 phút) trong khi tôi vẫn say sưa 'chén chú chén anh' thêm… 2 tiếng nữa mới đứng dậy. Kết quả là sau ngày hôm đó, vợ giận cả tuần và không còn tin mấy câu 'hứa hươu hứa vượn' của tôi nữa".

Phụ nữ hay 'trầm trọng hóa' vấn đề nên dù là lời nói dối vô hại cũng có thể khiến các bà nổi giận. Ảnh minh họa: Xpress.

3. Anh có bao giờ uống say đâu

Trước khi chồng có buổi liên hoan, tiệc tùng hay nhậu nhẹt, các bà vợ hay cẩn thận dặn dò: "Anh uống ít thôi nhé, đừng để say rồi đi xe về nguy hiểm" và sau đó chồng sẽ trả lời: "Biết rồi, em cứ lo xa quá, anh uống có bao giờ say đâu". Nhưng trên thực tế, khi nhập cuộc tiệc tùng, nhậu nhẹt, hầu hết các ông chồng đều "hết mình". Khi về nhà, các công cũng luôn cố tỏ ra mình hoàn toàn tỉnh táo dù mặt thì đỏ gay, nói năng không còn mạch lạc, chân nọ đá chân kia hay vừa về đến nhà đã nằm uỵch xuống giường ngủ một mạch đến sáng…. Theo anh Hoàng Tuấn, đây cũng là một câu nói dối làm các bà vợ rất ghét và từ đó, chẳng có bà nào còn tin tưởng khi chồng nói: "Không uống say".

4. Anh đang tìm người quen

Đang chở vợ con đi ngoài đường, vợ bỗng thấy chồng quay sang trái, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó liền hỏi: "Anh đang nhìn gì thế?". Câu trả lời của chồng thường là "Không có gì" hoặc "Anh vừa nhìn thấy người quen". Thực ra, các ông đang phát huy hết công suất của "mắt con trai" để xác định một mục tiêu "chân dài, váy ngắn" nào đó. Lần đầu, vợ còn lườm nguýt, tỏ vẻ giận dỗi chồng nhưng về sau, cũng dần chán chẳng buồn để ý chuyện này. Tuy nhiên, anh Hoàng Tuấn cho rằng, dù chuyện này không xấu xa, to tát gì nhưng các ông chồng cũng nên nhìn ngắm một cách "kín đáo", tránh để vợ cảm thấy khó chịu những chuyện không đáng như vậy.

Lệ Thúy