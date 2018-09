3 bước chăm sóc để trẻ sơ sinh khỏe mạnh

Massage, tắm, vệ sinh là những bước chăm sóc giúp bé cảm thấy dễ chịu, giữ ấm cơ thể...

Massage giúp bé tăng trưởng tốt về chiều cao và cân nặng.

Massage

Đây là biện pháp tốt để trẻ được gắn kết với những người ruột thịt. Massage còn mang lại nhiều lợi ích nhất cho sức khỏe bé yêu như cải thiện chiều cao, cân nặng; cải thiện trao đổi chất; giảm đau (khi bé bị đầy bụng, mọc răng); chống rối loạn tiêu hóa; tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu và giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ… Thời điểm massage tốt nhất là sau khi tắm hoặc trước khi ngủ. Nên dùng tinh dầu massage dành riêng cho làn da nhạy cảm của bé, hoặc dầu hạt hướng dương, dầu hạt nho, dầu oliu…

Tuy nhiên, massage bé đòi hỏi sự cẩn trọng bởi nếu thực hiện không đúng cách sẽ lợi bất cập hại cho sức khỏe của bé. Phải đảm bảo bàn tay được vệ sinh sạch sẽ tránh vi khuẩn xâm nhập gây bệnh cho bé. Không được massage trên làn da bị tổn thương. Không massage bụng khi bé chưa rụng rốn. Phải tuyệt đối tuân thủ các thao tác được chuyên gia nhi khoa hướng dẫn, nếu không sẽ dễ gây tổn thương hệ xương khớp và sự phát triển của bé.

Em bé nhà Kiwi Ngô Mai Trang hào hứng khi được tắm mát.

Tắm

Nhiều bé sơ sinh thích thú khi được ngâm mình trong làn nước ấm. Đó là do bé cảm nhận lại những giờ phút ấm áp, an toàn như khi được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Tắm bé còn là khoảnh khắc bé được thư giãn, chơi đùa và gắn kết mối liên hệ giữa mẹ và con. Chuẩn bị cho bé sơ sinh tắm, phải đảm bảo phòng kín gió, ấm áp; chuẩn bị nước sạch, nhiệt độ lý tưởng 37-38 độ C (phải được đo chính xác bằng nhiệt kế chuyên dụng); chuẩn bị khăn tắm khô sạch, khăn cotton khô sạch; chuẩn bị sữa tắm, gội chuyên biệt cho làn da nhạy cảm của bé

Nước tắm quá nóng hoặc quá lạnh, thao tác tắm bé không hợp lý cũng gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ sơ sinh. Đặc biệt lưu ý những bã nhờn trắng trên da là chất bảo vệ da tự nhiên của bé, đừng cố làm sạch sẽ dễ gây tổn thương da bé.

Nên hơ lá trầu bằng lò điện, tránh dùng lò than, để đảm bảo không để khói than ảnh hưởng đến hô hấp của bé

Vệ sinh

Vệ sinh bé sơ sinh gồm các bước vệ sinh mắt, mũi, lưỡi, tai, rốn, bộ phận sinh dục bằng các dung dịch tiệt trùng và sát khuẩn bằng lá trầu không. Các bước chăm sóc vệ sinh cần được thực hiện cẩn thận, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Sau các bước vệ sinh, bước hơ lá trầu không cũng được khuyến nghị để sát khuẩn và giữ ấm cơ thể bé.

Linh Hân