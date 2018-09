12 sự thật về sức khỏe răng miệng có thể khiến bạn giật mình

Bệnh răng lợi có liên quan đến sức khỏe tim mạch, thận, bệnh tiểu đường, sinh non...

Vi khuẩn trong miệng và sức khỏe tim mạch

Một nghiên cứu năm 1989 đã chỉ ra sự song hành giữa những người bệnh răng miệng, mất răng (do bệnh nướu răng trong quá khứ) và bệnh tim mạch. Những người mất răng được ghi nhận là có nhiều cục máu đông ở động mạch chủ. Điều này đã chứng minh một cách gián tiếp rằng những người bị bệnh nướu răng có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim nhiều hơn so với những người không bị bệnh răng.

Sự liên hệ giữa bệnh tim mạch và vi khuẩn trong miệng lần đầu tiên được phát hiện bởi những nghiên cứu của bác sĩ Mark Herzberb, Đại học Minnesota, năm 1998. Bác sĩ Herzberb đã tìm thấy sự hiện diện của nhiều vi trùng trong khoang miệng tồn tại trong cục máu đông gây tử vong trên những con thỏ thí nghiệm. Bằng luận chứng và thực nghiệm khác, ông đã mạnh dạn kết luận rằng những gì đã xảy ra trên thỏ cũng có nhiều khả năng xảy ra cho người.

Nghiên cứu của Viện Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia được thực hiện cho 20.000 người Mỹ đã chỉ ra rằng những người bị bệnh nướu răng hay không còn răng (do bệnh nướu răng) có khả năng bi bệnh tim mạch 72% cao hơn nhóm những người không bị bệnh nướu răng. Trong một nghiên cứu khác, những người bị tiêu hao xương hàm do mất răng và bệnh nướu răng có 2,8 lần nguy cơ bị tai biến tim mạch (stroke) so với những người không bị bệnh nướu răng.