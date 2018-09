10 sai lầm trong chăm sóc trẻ sơ sinh

Sợ con lạnh nên quấn kín trẻ, cắt tỉa để mi được dài và cong, cho bé nằm cùng bố mẹ là những sai lầm mà phụ huynh hay mắc phải

Quấn trẻ thật kín vì sợ bé lạnh

Nhiều phụ huynh thấy trẻ còn non nớt, sợ bé bị cảm lạnh nên sử dụng tã quấn quá kín hoặc dùng khăn quấn chặt cơ thể bé, tuy nhiên theo các bác sĩ Hội Chu sinh - sơ sinh TP HCM, đây là điều không nên làm.

Quấn trẻ quá kín không tốt cho sự phát triển của da và dễ gây nhiễm trùng. Ảnh: Thiên Chương

Theo các bác sĩ, việc quấn trẻ quá kín sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của da bởi bao bọc quá kín khiến những chất thải tiết ra từ cơ thể trẻ cùng với mồ hôi sẽ không thoát ra ngoài, trong đó, thành phần chính của chất thải chứa rất nhiều CO2, đây là những chất không có lợi.

Một số trường hợp do người lớn quấn trẻ quá kín đã khiến da của bé bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Trẻ sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nguy hiểm hơn là gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Đặt con nằm cùng bố mẹ

Khảo sát tại các trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh tại TP HCM cho thấy, rất nhiều gia đình có thói quen để con nằm giữa khi ngủ với lý do có thể dễ quan sát và chăm sóc, tuy nhiên theo các chuyên gia, điều này là hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của trẻ bởi người lớn cần nhiều ôxy hơn so với trẻ nhỏ.

Trẻ sẽ khó thở vì không lấy được ôxy, ngoài ra lượng CO2 do người lớn thải ra không thoát được sẽ gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ. Tình trạng này kéo dài có thể khiến trẻ luôn bất an, ngủ không ngon giấc và quấy khóc nhiều lúc nửa đêm.

Dùng chất tẩy và nước giặt để giặt quần áo cho trẻ

Đây là điều cần hạn chế bởi theo các bác sĩ, trong chất tẩy và các loại nước giặt đều chứa nhiều sulfonate alkyl benzen và nhiều chất hóa học khác. Nếu giặt xả không sạch, thành phần hóa học này có thể sẽ khiến da của trẻ bị nhiễm độc và dị ứng.

Cắt tỉa lông mi cho bé để mi dài và cong

Từ lời truyền miệng trong dân gian, khi thấy bé có lông mi quá ngắn hoặc thẳng, nhiều phụ huynh chọn cách cắt lông mi cho bé với hy vọng sau khi cắt, lông mi có thể mọc dài và cong hơn. Tuy nhiên đây là suy nghĩ không đúng.

Theo các bác sĩ, lông mi chỉ tồn tại trong khoảng 3 tháng và trong quá trình lông bị "chết đi" sẽ có lông mới mọc lên thay thế. Việc mi dài hay ngắn, cong hay thẳng chủ yếu phụ thuộc vào thể chất của từng bé chứ không liên quan đến việc cắt bỏ cho mọc mới.

Cũng theo các bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, cắt lông mi gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ bởi lông mi có vai trò ngăn ngừa bụi và các chất khác trực tiếp tác động vào mắt. Chính vì thế, sau khi cắt lông mi, mắt có thể bị nhiễm bụi và mắc nhiều bệnh hơn.

Mặc ngay quần áo mới mua chưa qua giặt xả

Đây là việc không nên làm bởi trẻ có thể bị dị ứng da và tổn thương vì chất vải mới. Đối với những loại quần áo bông, nên mua cỡ lớn hơn vì rất có thể sau khi giặt, quần áo sẽ co lại và nhỏ hơn so với ban đầu khiến trẻ bứt bối.

Một lưu ý khác, khi chọn mua quần áo cho trẻ, nhất là áo len, phụ huynh cần chọn bằng cách áp mặt hoặc vùng da nhạy cảm vào mặt len để kiểm tra độ ma sát. Nhiều loại len xấu dày có thể khiến trẻ bị ngứa, thậm chí trầy xước và nhiễm trùng nếu trẻ gãi.

Mang tất và găng tay không qua kiểm tra

Cần lộn trái để kiểm tra các loại tất, găng tay, vì bên trong có thể có các vật lạ còn sót lại, hoặc các sợi chỉ có thể quấn ngón tay ngón chân của trẻ, hoặc thậm chí các loại côn trùng có thể chui vào bên trong.

Trùm mặt trẻ bằng vải the khi chở trẻ bằng xe máy

Các bệnh viện Nhi tại TP HCM từng tiếp nhận bé bị ngạt chỉ vì bố mẹ sợ bụi nên trùm mặt trẻ bằng tấm vải the khi chở bé đi tiêm phòng hoặc đi khám bệnh bằng xe máy. Nguyên nhân dẫn đến ngạt là do gió tấp vải the vào mũi ngăn ôxy trong khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không thể dùng tay tháo tấm che ra.

Không nên đặt hoa trong phòng ngủ của trẻ

Trẻ rất nhạy cảm cho nên rất dễ bị dị ứng với các loại hóa chất trong đó có phấn hoa. Ngoài ra, một số loài hoa có chứa độc tố gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như lá và hoa trúc đào, hoa đinh hương, hoa nhài có mùi quá mạnh sẽ gây dị ứng, xương rồng có gai dễ làm trẻ bị thương.

Một điều cần lưu ý khác là tuyệt đối không đặt trẻ trong căn phòng vừa xịt thuốc diệt muỗi. Các loại thú cưng như chó mèo cũng không nên cho trẻ tiếp xúc gần.

Không nên tắm quá kỹ cho trẻ

Da của trẻ rất nhạy cảm và mỏng, chính vì thế dưới da có rất nhiều mạch máu, nếu tắm cho trẻ quá kỹ bằng xà phòng chứa nhiều kiềm mạnh sẽ khiến da mẩn đỏ và giảm chức năng bảo vệ.

Phơi nắng kéo dài để trị bệnh vàng da

Theo các bác sĩ, phơi nắng sớm cho trẻ hoàn toàn không có tác dụng điều trị vàng da. Với trẻ sơ sinh, vàng da sinh lý sẽ tự khỏi mà không cần phơi nắng. Riêng vàng da bệnh lý thì biện pháp phơi nắng không đủ để điều trị khỏi bệnh. Khi thấy trẻ vàng da kéo dài, thay vì phơi nắng, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được điều trị.

Thiên Chương