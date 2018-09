Zenfone C giá 2,4 triệu đồng ở Việt Nam

Model smartphone giá rẻ của Asus vừa lên kệ chính hãng ngay trước Tết Ất Mùi 2015.

Zenfone C là phiên bản thay thế mẫu Zenfone 4 vừa được Asus giới thiệu Malaysia. Tại Việt Nam, mẫu điện thoại giá rẻ cũng vừa được bán trước Tết Nguyên đán 2015. Zenfone C trang bị màn hình 4,5 inch, thời lượng pin 2.100mAh, cao nhất trong số các model smartphone dưới 5 inch của Asus, thiết kế mỏng hơn 4% so với dòng tiền nhiệm Zenfone 4 A450CG.

Dòng smartphone Zenfone đình đám của Asus tạo cơn sốt trong năm 2014 với doanh số bán ra hơn 8 triệu máy trên toàn cầu. Tại Việt Nam, bắt đầu lên kệ từ tháng 5/2014, bộ ba Zenfone 4, 5 và 6 mang nhiệm vụ cấu trúc lại thị trường điện thoại thông minh.

Zenfone C trang bị chip Intel Atom Z2520 lõi kép 1.2GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB khe cắm thẻ nhớ mở rộng tới 64GB, pin dung lượng 2.100 mAh - cao hơn 17% so với Zenfone 4 A450CG. Dù pin lớn hơn, Zenfone C có thiết kế mỏng chỉ 10,9mm.

Máy chạy hệ điều hành Android Kit Kat 4.4 cùng giao diện độc quyền ZenUI. Smartphone của Asus có các màu trắng, đen, đỏ, xanh da trời và vàng với giá 2.390.000 đồng.

Trọng Nghĩa