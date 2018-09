Triệu phú Ảrập mua Rolls-Royce gắn kim cương

Một khách hàng siêu giàu ở Ảrập Xêút đặt hàng mẫu Ghost hàng độc gắn 41 viên kim cương.

Ngoại thất của Ghost Red Diamond của triệu phú Ảrập có màu đỏ kết hợp sắc bạc của nhôm.

Phiên bản đặc biệt và duy nhất một chiếc của Rolls-Royce Ghost có tên Red Diamond với hơn 40 viên kim cương gắn trên xe. Thuộc về một khách hàng giấu tên, xe có màu ngoại thất đỏ Red Velvet kết hợp màu tự nhiên của nhôm ở nắp ca-pô và lưới tản nhiệt. Bộ vành là một chi tiết gây ấn tượng ở ngoại thất với phong cách bespoke.

Nội thất mới là nơi "đốt tiền" của vị triệu phú. Ghế bọc da màu nâu nhạt với tựa đầu cùng màu. Trong khi đó vô-lăng, mặt táp-lô và kê tay bọc da màu đỏ kết hợp gỗ ốp hồ đào. Nhưng thứ đáng giá nhất và biến chiếc Ghost thành tác phẩm xa xỉ là sự có mặt của 41 viên kim cương gắn trên bề mặt gỗ ốp. Trên bậc cửa là tấm kim loại với dòng chữ "Red Diamond Collection - Hand Build in Goodwood, England - One of One".

Rolls-Royce Ghost Red Diamond thuộc dòng serie II với động cơ 6,6 lít V12 tăng áp turbin kép kết hợp hộp số ZF 8 cấp. Xe từng ra mắt tại triển lãm ôtô Geneva 2014 với những nâng cấp và thay đổi thiết kế đáng kể so với phiên bản cũ. Ghost serie II bản tiêu chuẩn có giá bán khoảng 290.000 USD tại Saudi Arabia.

>> Ảnh Rolls-Royce Ghost gắn kim cương

Mỹ Anh