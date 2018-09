Thủ thuật hữu ích ít người biết trên iOS

Một số mẹo cần thiết nhưng không nhiều người nắm được khi sử dụng iPhone, iPad.

Xử lý máy bị treo

Nếu iPhone bị treo cứng, bạn có thể xử lý bằng cách nhấn và giữ đồng thời nút Home và nút nguồn. Nếu vì một lý do nào đó nút Home không phản hồi, bạn hãy đợi đến khi iPhone hết cạn pin. Sau khi iPhone tự tắt, hãy cắm sạc pin vào và máy sẽ khởi động được trong khoảng 4 phút sau đó.

Khóa màn hình ở chế độ ngang

Bạn có thể khóa màn hình iPhone ở chế độ hiển thị ngang bằng cách vào Settings > General Accessibility > Guided Access và gạt tùy chọn sang On.

Giờ thì hãy chuyển đến bất kỳ ứng dụng nào, xoay ngang iPhone để chuyển sang chế độ ngang và nhấn ba lần vào nút Home để kích hoạt màn hình Guided Access. Tại đây Chọn Options và tắt chế độ "Motion" và nhấn Resume.

Zoom trong Google Maps bằng một ngón tay

Rất ít người biết rằng Google Maps trên iPhone cho phép người dùng thực hiện thao tác zoom chỉ cần dùng một ngón tay. Điều này đơn giản được thực bằng cách nhấn hai lần vào màn hình và giữ tay lại ở lần chạm thứ hai sau đó di chuyển ngón tay của bạn lên và xuống để zoom.

Tìm ra chủ nhân của iPhone

Trong trường hợp nhặt được một chiếc iPhone, bạn có thể tìm thấy thông tin về chủ của chiếc iPhone này nhanh chóng bằng cách nhấn giữ nút Home và hỏi Siri: "Whose phone is this". Toàn bộ thông tin liên lạc của chủ máy sẽ được hiển thị, dĩ nhiên với điều kiện họ đã nhập vào thông tin này trước đó.

Chế độ đọc ban đêm

Nhìn vào màn hình có độ sáng lớn sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và bạn hoàn toàn có thể làm giảm thiểu điều này bằng cách vào Setting > General > Accessibility, dưới mục Vision, kích hoạt tính năng Invert Colors.

Chỉnh độ sáng của camera thủ công

Hình ảnh bạn đang định ghi lại quá sáng hoặc quá tối. Hãy chạm vào điểm lấy nét và trượt tay lên xuống để điều chỉnh độ sáng cho hình ảnh.

Gửi nhiều ảnh cùng một lúc cực nhanh

Bạn chỉ có thể dùng nó để gửi nhanh các thông tin như danh bạ, hình ảnh hay các đường link, đổi lại, tốc độ của AirDrop cực kỳ nhanh chóng.

Để sử dụng AirDrop, hãy mở cả kết nối Wi-Fi và kết nối Bluetooth. Thiết bị bạn cần chuyển ảnh sang cũng cần mở hai kết nối này đồng thời nhấn chọn biểu tượng AirDrop để mở tính năng chia sẻ không dây ở Control Center. Giờ thì ở thiết bị, hãy vào Camera Roll, chọn tất cả hình ảnh bạn muốn chia sẻ, nhấn vào biểu tượng chia sẻ. Lúc này ở khung Tap to share with AirDrop, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng iPhone mà bạn đang muốn gửi ảnh sang.

Quay video đẹp và "mượt mà" hơn

Nếu sở hữu một chiếc iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus, hãy vào Settings > Photos & Camera > Record Video at 60 FPS để có một trải nghiệm quay video tuyệt vời hơn cùng iPhone. Tính năng chống rung hình ảnh được tích hợp vào hai thiết bị này sẽ khiến bạn có những "thước phim" mềm mại và chuyên nghiệp.

Tắt bỏ tính năng theo dõi vị trí người dùng

Ở mục Settings trong iOS có một tính năng theo dõi vị trí người dùng luôn được mặc định mở. Nếu bạn không muốn iPhone biết mình đang ở đâu, hãy vào Settings > Privacy > Location Service, cuộn xuống và chọn System Services. Tại đây, tắt bỏ tính năng Frequent Locations.

Theo Apple, việc iPhone theo dõi vị trí người dùng thường xuyên là để đưa ra các trải nghiệm dịch vụ cá nhân hơn, ví dụ như dự đoán các thông tin về giao thông chẳng hạn.

Dạy Siri nhớ tên bạn

Ở Settings, hãy vào General > Siri > My Info và chọn thông tin của bạn lưu trong danh bạ.

Theo Techrum