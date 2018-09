Suzuki GS750 độ tracker ở TP HCM

Mẫu xe thuộc dòng cổ điển thay đổi hoàn toàn, chỉ giữ lại phần khung sườn và cỗ máy 750 phân khối.

Mẫu xe cổ điển thay đổi theo phong cách tracker.

Đầu đèn tròn độ thêm phần vỏ ngoài với các đường gân tạo sự liền mạch với bình xăng lớn. Chóa đèn được tạo điểm nhấn bởi tấm lưới nhôm sáng, có tác dụng bảo vệ phần mặt nhựa. Bình xăng lớn gò mới hoàn toàn thủ công và có kích thước lớn hơn hẳn bình nguyên bản. Trên bình xăng là logo 750 theo phong cách cổ điển cắt CNC bằng inox sáng bóng.

Do chủ xe là người mê đồ da, trên bình xăng có một rãnh âm gắn hai sợi dây lưng to bản không chỉ là điểm độc đáo thể hiện cá tính mà kết nối phần yên sau bằng da với bình xăng bằng kim loại. Phần sườn sau được cắt ngắn bớt và bo tròn để gắn yên kiểu mới. Yên sau được gò và gọt mút cũng như may thủ công với cách rãnh dọc cứng cáp.

Cốp xe gắn ben thủy lực bên trong, có khả năng mở lên như cánh chim, tạo sự tiện lợi khi muốn tháo bình, kiểm tra cầu chì hay thậm chí là sạc bình mà không cần phải tháo rời phần cốp như thông thường. Ngoài ra trên phần cốp còn có hai khe gió.

Chắn bùn sau làm khá lớn giúp chủ xe thoải mái sử dụng vào những ngày mưa ở Sài Gòn. Lốc máy sơn đen và tạo điểm nhấn với các chi tiết bóng loáng. Ghi đông, bao tay, đèn xi-nhan và đèn hậu đều được thay thế phù hợp với bản độ mới. Tổng chi phí của bản độ gần 30 triệu đồng.

VnExpress