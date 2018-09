Samsung trình làng TV Qled 8K

Q900R sở hữu độ phân giải lớn cùng nhiều cải tiến, nâng cấp đáng giá ra mắt tại IFA 2018.

TV Qled 8K Q900R tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng nâng cấp độ phân giải hình ảnh lên 8K (8K AI Upscaling). Với 4 kích thước màn hình 65 inch, 75 inch, 82 inch và 85 inch, Q900R sở hữu hàng loạt cải tiến cho chất lượng 8K như tính năng Real 8K Resolution, Q HDR 8K và bộ xử lý lượng tử Quantum Processor 8K. TV Qled 8K mới được bán từ cuối tháng 9.

Q900R có độ phân giải chuẩn 8K cung cấp độ sáng tối đa lên đến 4.000 nit, vốn là tiêu chuẩn của các studio phim ảnh. Tính năng này cho phép TV tạo ra số lượng điểm ảnh gấp 4 lần so với TV UHD 4K và gấp 16 lần so với TV Full HD. Tính năng Q HDR 8K ứng dụng công nghệ HDR10+ (dải tương phản mở rộng) cho phép tối ưu mức độ sáng của TV và mang đến màu sắc và hình ảnh nguyên bản.

Công nghệ nâng cấp độ phân giải 8K (8K AI Upscaling) ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ cung cấp cho người dùng chất lượng hình ảnh và âm thanh tương xứng với mức 8K từ các nguồn tín hiệu đầu vào bất kể chất lượng và định dạng. Từ các nội dung trên dịch vụ phát trực tuyến cho đến thiết bị set-top box, HDMI, USB hay thậm chí các nội dung phát từ điện thoại, bộ xử lý lượng tử 8K (Quantum Processor 8K) đều nhận biết và nâng cấp nội dung lên chất lượng tương đương 8K. Q900R còn sở hữu công nghệ tương phản Direct Full Array Elite giúp nâng cao độ tương phản và kiểm soát ánh sáng đèn nền. Tính năng 100% Color Volume giúp TV hiển thị được trọn vẹn dải màu sắc.

TV có thể nhận diện và phân tích được nhiều thiết bị giải trí, như các thiết bị âm thanh, được kết nối thông qua cáp quang với One Remote, sau đó sẽ tự động chuyển đổi tín hiệu đầu ra của hình ảnh và âm thanh trên TV. Các tính năng phục vụ cho cuộc sống như chế độ hình nền Ambient Mode góp phần giúp TV hòa hợp vào không gian sống thông qua hiển thị những bức ảnh đẹp, thông tin thời tiết, tin tức trên màn hình. Cáp quang siêu mảnh One Invisible Connection với độ dài tiêu chuẩn là 5m, kết hợp dây cáp quang và dây nguồn thành một, cho phép tự do bố trí chiếc TV bất cứ đâu. Ngoài ra tính năng thông minh như SmartThings mang đến cho Q900R khả năng cung cấp các thông tin hữu ích cho người dùng.