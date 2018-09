Rò rỉ hình ảnh thiết kế hoàn chỉnh iPhone 8

Smartphone thế hệ mới của Apple có camera kép đặt dọc, màn hình sát viền và cảm biến vân tay được chuyển ra mặt sau.

MacRumors chia sẻ ảnh được cho là bản vẽ kỹ thuật thiết kế iPhone 8. Nguồn gốc của bức hình này từ một máy tính trong dây chuyền sản xuất của Foxconn, thuộc giai đoạn thử nghiệm xác minh kỹ thuật (EVT). Nói cách khác, đây là một trong 10 mẫu iPhone mà Apple thử nghiệm trong năm nay.

Ảnh được cho là bản vẽ kỹ thuật thiết kế hoàn chỉnh của iPhone 8.

Theo bản vẽ, iPhone 8 có màn hình lớn hơn với phần hiển thị chiếm gần như toàn bộ mặt trước. Tuy nhiên, nó sẽ không được làm cong hai cạnh bên như Galaxy S8 mà Samsung mới trình làng. Thiết bị cũng thiếu vắng nút Home quen thuộc như các đời iPhone trước.

Ở mặt sau, cụm camera kép được đặt dọc thay vì nằm ngang như iPhone 7 Plus hiện nay. Phía dưới logo Apple là cảm biến vân tay dạng một nút tròn, phù hợp với thiết kế mặt trước không còn phím Home. Kiểu đặt máy quét vân tay của iPhone 8 khá giống phong cách trên một số điện thoại của Xiaomi, Lenovo...

Nhiều tin đồn nói rằng Apple sẽ tích hợp Touch ID trên mặt kính trước của iPhone 8. Tuy nhiên chuyên gia phân tích cho rằng Apple đang gặp khó khăn với công nghệ này. Nếu vấn đề không được giải quyết, việc đặt cảm biến vân tay ở mặt sau sẽ là giải pháp thay thế hợp lý.

Một bản dựng iPhone 8.

Bản vẽ mô tả iPhone 8 dài 149,5 mm, rộng 72,5 mm, lớn hơn kích thước 138,3 x 67,1 mm của iPhone 7. Model mới có diện tích hiển thị nhiều lớn hơn nhưng kích thước nhỏ hơn iPhone 7 Plus. Máy cũng dày hơn với "số đo" 8,6 mm so với 7,1 mm của iPhone 7, có thể do iPhone 8 sở hữu mặt sau bằng kính kết hợp thép không gỉ.

Ngoài bản vẽ kỹ thuật, iDropNews cũng đưa ra ảnh dựng iPhone 8 với kiểu dáng tương đồng. Trang này khẳng định đây sẽ là thiết kế hoàn chỉnh của sản phẩm mới và nếu có thay đổi sẽ chỉ là những điều chỉnh nhỏ.

Hình ảnh thiết kế hoàn chỉnh của iPhone 8

Concept iPhone 8 với cụm camera kép đặt dọc