Người Mỹ ngày càng chuộng iPhone 5,5 inch

iPhone phiên bản Plus đang được người Mỹ lựa chọn nhiều hơn những năm trước.

Theo khảo sát của hãng nghiên cứu Consumer Intelligence Research Partners CIRP, ngày càng nhiều khách hàng Mỹ ưa chuộng iPhone 7 Plus hơn iPhone 7.

Hãng hỏi 500 người mua iPhone từ tháng 10-12/2016. Trong số này, 32% mua iPhone 7 Plus, 40% mua iPhone 7. Số còn lại mua iPhone 6S hay 6S Plus hoặc các model cũ hơn. Kết quả cho thấy sự chuyển dịch trong thị hiếu và lựa chọn của người dùng khi các model Plus phổ biến hơn theo thời gian.

Tháng 12/2015, iPhone 6S Plus chỉ có 19% thị phần, gần bằng một nửa thị phần iPhone 7 Plus một năm sau đó.

Xu hướng cũng kéo theo giá bán trung bình của iPhone tăng lên, song CIRP không tiết lộ con số cụ thể. Có nhiều lý do giải thích hành vi này của khách hàng bất chấp bản Plus luôn đắt hơn bản thường.

Theo chuyên gia Mike Levin của CIRP, nhiều người nâng cấp từ iPhone cũ và nhỏ hơn vì nhận thức được lợi thế của màn hình lớn hơn, chẳng hạn thời lượng pin và camera - hai tính năng quan trọng nhất đối với người mua smartphone.

Ngoài ra, Levin cho rằng nhờ trợ giá và khuyến mại từ các nhà mạng, cửa hàng bán lẻ, phiên bản Plus có mức giá dễ chịu hơn dù vẫn đắt hơn 100 USD so với iPhone 4,7 inch.

Theo ICTNews