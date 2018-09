Người dùng Việt bối rối vì nhiều loại hàng iPhone trên thị trường

Việc mua sắm iPhone đang dần phức tạp hơn rất nhiều bởi có nhiều loại hàng khác nhau trên thị trường.

Ngoài hàng xách tay và chính hãng, iPhone còn có loại trôi bảo hành, iPhone tân trang (Refurbished) và gần đây nhất là iPhone Certified Pre Owned.

iPhone trôi bảo hành được định nghĩa là máy chính hãng Apple mới 100% chưa qua sử dụng, chưa được kích hoạt. Đây là những máy sản xuất riêng để dự trữ được Apple bán cho các nhà phân phối nhằm để đổi máy mới trong chương trình một đổi một nếu máy của khách bị lỗi trong thời gian bảo hành.

Những máy trôi bảo hành này chưa kích hoạt, nhưng sau khi kích hoạt, thời gian bảo hành còn lại bị trôi tương ứng với thời gian bảo hành còn lại của những máy bị lỗi trước đó, dĩ nhiên không còn đủ 12 tháng.

Như vậy các iPhone trôi bảo hành mới 100% nhưng lại có thời gian bảo hành chắc chắn ít hơn 12 tháng. Máy tuy nằm trong hộp chưa mở nhưng lại không có phụ kiện đi kèm. iPhone trôi bảo hành có giá bán ra thấp hơn so với iPhone mới.

iPhone refurbished và CPO vốn là những sản phẩm được Apple tân trang lại từ thành phần linh kiện của những iPhone cũ do Apple thu lại hoặc thông qua kế hoạch tái chế linh kiện điện tử của hãng.

Những mẫu iPhone tân trang được sửa chữa, thay thế linh kiện khi cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng tương đồng với một chiếc iPhone mới và sau khi trải qua quá trình kiểm thử chặt chẽ được đóng gói bán ra thị trường.

Với các mẫu iPhone tân trang, trên hộp máy đều được ghi chú những chữ chú thích tương ứng để giải thích cho khách hàng như Refurbished, Certified Pre Owned.

Sự khác nhau giữa hàng tân trang Refurbished và CPO là hàng Refurbished được đóng gói với IMEI, Serial cũ, trong khi hàng CPO được đóng gói với IMEI và Serial mới.

Thông thường máy Refurbished được gia hạn thời gian bảo hành nên có thể còn đủ bảo hành hoặc cũng có thể bị trôi bảo hành một thời gian. Riêng iPhone CPO tương tự như một sản phẩm mới hoàn toàn, chưa được kích hoạt và có đủ thời gian bảo hành 12 tháng.

Bên cạnh hàng chính hãng, iPhone còn xuất hiện theo dạng tiểu ngạch được gọi là hàng xách tay - loại máy có lắm chông gai khi chọn lựa. Với thị trường xách tay, iPhone tiếp tục rẽ sang các nhánh nhỏ hơn như hàng mới, trôi bảo hành, tân trang theo dạng Refurbished và CPO, đã qua sử dụng. Đó là chưa kể đến những chiếc iPhone xách tay cũ đã qua sử dụng còn được khéo léo phân loại dựa trên độ mới, độ nguyên bản để bán với mức giá khác nhau cùng những thuật ngữ chuyên nghiệp, mỹ miều có thể làm êm tai người mua như: 99%, like new, near new...

Đơn giản, dễ mua nhất vẫn là hàng chính hãng mới, nhưng cũng là loại iPhone có mức giá cao nhất - nếu chuẩn bị đủ kinh phí để mua máy chính hãng, chắc chắn không còn phải phân vân chọn giữa các loại máy xách tay muôn màu muôn vẻ.

Ví dụ giá giữa các loại iPhone 7 Plus 128GB đang có mặt trên thị trường gồm hàng chính hãng mới: 23.990.000 đồng, hàng chính hãng qua sử dụng: 18.980.000 đồng, hàng xách tay mới: 19.350.000 đồng, hàng xách tay trôi bảo hành: 18.490.000 đồng, hàng xách tay CPO (Certified Pre Owned): 17.990.000 đồng, hàng xách tay đã qua sử dụng 99%: 16.290.000 đồng.

Vùng giá bán của iPhone 7 Plus 128GB được trải rộng từ mức 16 triệu đồng đến 24 triệu đồng, một sự chênh lệch lớn đến 50% giúp tạo động lực để người mua bỏ thời gian tìm hiểu và mua được chiếc máy ưng ý với mức giá hợp lý.

Với chức năng phục vụ nhu cầu đổi trả, iPhone trôi bảo hành thường chỉ có máy trần, không có hộp và phụ kiện. Nhưng để dễ bán, các cửa hàng có thể thêm hai chi tiết này vào trong bộ bán hàng. Máy trôi bảo hành là máy chưa kích hoạt, còn nguyên hộp nên khi mua người dùng nên đòi hỏi người bán phải đảm bảo hai yếu tố này.

Với các loại máy refurbished hay CPO đều được xem như một máy mới hoàn toàn, còn nguyên hộp nên vẫn có thể kiểm tra về những thông số trùng khớp giữa IMEI, Serial trên hộp và máy.

Trên hộp của các máy tân trang refurbished có thêm ký hiệu RFB theo sau khi hiệu thị trường (LL/B/ZP...). Còn với hàng CPO, mặt trước vỏ hộp có thêm dòng chữ miêu tả sản phẩm và dòng Apple Certified Pre-Owned. Sau khi tự tay mở hộp, cần kiểm tra độ nguyên bản, sạch đẹp của máy và các loại phụ kiện đi kèm từ phím bấm, cổng tai nghe, cổng sạc, ốc vít...

Các khái niệm khá rõ ràng, nhưng sự xuất hiện của nhiều loại iPhone được đặt tên khiến người dùng trở nên rối rắm hơn trong quá trình lựa chọn do khác biệt lớn về giá, trạng thái máy và có thể bị dẫn dắt vào những lựa chọn đầy cạm bẫy.

Không loại trừ khả năng có sự trà trộn của những chiếc máy được sửa chữa tân trang bởi các công xưởng bên thứ ba, do đó chất lượng máy không đảm bảo do không được trải qua quá trình kiểm thử chặt chẽ như hàng tân trang chính thức của Apple.

Nhiều loại hàng đã qua sử dụng với mức giá thấp được "thăng hoa" lên những tầm giá cao hơn nhờ sự khéo léo của những người thợ chuyên sửa chữa, tút tát iPhone lành nghề.

Theo ICTNews