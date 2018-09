'Kích hoạt' các tính năng thú vị trên đồng hồ Gear S3

Smartwatch của Samsung trở nên hữu dụng và hiện đại hơn với khả năng màn hình luôn hiển thị hay chơi game, xem bản đồ.

Màn hình luôn hiển thị

Gear S3 sở hữu tính năng Always On giống như các smartphone cao cấp của Samsung. Mặt smartwatch luôn luôn sáng, trông không khác một đồng hồ truyền thống. Tuy nhiên, theo mặc định Gear S3 được thiết lập để chỉ sáng sau động tác giơ tay xem giờ hoặc nhấn vào hai nút vật lý.

Để kích hoạt tính năng Always On, bạn vào Settings > Style > Always On > On.

Tăng độ nhạy của màn hình cảm ứng

Cảm ứng trên màn hình 1,33 inch công nghệ Super Amoled độ phân giải 360 x 360 pixel của Gear S3 hoạt động rất tốt. Tuy vậy, mặt đồng hồ "vô dụng" nếu bạn đeo găng tay vào mùa đông. Để đồng hồ làm việc với găng tay, bạn cần kích hoạt tính năng nay bằng cách vào Setting > Device > Touch sensitivity > On.

Chụp màn hình nhanh

Bạn có thể dễ dàng chụp lại màn hình của Gear S3 sau đó gửi qua smartphone để chia sẻ qua mạng xã hội. Cách chụp màn hình khá đơn giản với thao tác giữ nút Home và dùng ngón tay vuốt từ trái qua phải ở cạnh trái đồng hồ.

Hình ảnh được lưu vào Gallery của đồng hồ. Khi truy cập Thư viện, bạn có hai lựa chọn là Send to Phone hoặc Detele.

Chọn tính năng kích hoạt khi nhấn hai lần nút Home

Samsung cung cấp cách truy cập nhanh vào tính năng và ứng dụng của Gear S3 qua thao tác nhấn đúp nút Home. Bạn có thể lựa chọn tính năng mình muốn bằng cách vào Setting > Device > Double press Home key.

Liên lạc SOS trong trường hợp khẩn cấp

Chỉ cần nhấn ba lần liên tục phím Home ở cạnh phải, đồng hồ lập tức liên hệ, gửi tin nhắn thông báo định vị vị trí người đeo cho danh bạ được thiết lập từ trước.

Để kích hoạt và tùy chỉnh cho tính năng, bạn vào Setting > Send SOS Requests.

Chơi game, xem bản đồ

Gear S3 sở hữu bộ xử lý Exynos tốc độ 1GHz lõi kép RAM 768MB bộ nhớ trong 4GB chạy hệ điều hành Tizen. Một số game nhỏ thú vị được tối ưu cho smartwatch của Samsung như 2048, FruitNinja, BusyRoad...

Ngoài ra, nhờ được tích hợp GPS, Gear S3 hoàn toàn có thể sử dụng GoogleMaps với phần mềm được viết riêng cho màn hình 1,33 inch.

Bạn có thể cài thêm các trò chơi và ứng dụng trên Gear S3 hoặc smartphone để sử dụng.

