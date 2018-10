Jaguar E-Pace đầu tiên cập cảng Sài Gòn

Mẫu SUV nhỏ 5 chỗ sử dụng động cơ xăng tăng áp có công suất 300 mã lực, về nước để chuẩn bị triển lãm xe cuối tháng 10.

Mẫu Jaguar E-Pace mới cập cảng Sài Gòn.

Phân khúc xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ châu Âu nhập khẩu trở nên sôi động hơn. Bên cạnh Mercedes GLA250 4Matic, mới đây BMW X2 trình làng, mới nhất là Jaguar E-Pace vừa cập cảng Sài Gòn. Xe về nước để tham dự triển lãm ôtô Việt Nam, diễn ra cuối tháng 10 tại TP HCM.

Giới thiệu lần đầu hồi tháng 7/2017, Jaguar E-Pace là phiên bản thu nhỏ của F-Pace. Mẫu crossover trang bị đèn pha LED, vành hợp kim 18 inch, ghế da với lỗ thông hơi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp nhớ vị trí, chìa khóa thông minh. Màn hình cảm ứng 10,1 inch Touch Pro.

E-Pace lắp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích hai lít, cho công suất 300 mã lực, vốn là thiết kế độc quyền phát triển của Jaguar - Land Rover với vỏ động cơ bằng nhôm. Hộp số tự động loại 9 cấp.

Khoang nội thất gọn gàng của Jaguar E-Pace.

E-Pace được tích hợp các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái mới bao gồm một camera can thiệp hệ thống phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) và hệ thống nhận diện biển báo giao thông (Traffic Sign Recognition). Xe cũng có hệ thống giám sát tình trạng người lái (Driver Condition Monitor), tính năng hỗ trợ dừng đỗ Parking Aid trước và sau được trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống này giúp thao tác lùi và đậu xe trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Mẫu Mercedes GLA250 4Matic có giá 1,86 tỷ đồng, BMW X2 phiên bản sDrive20i với bộ kit M Sport có giá 2,2 tỷ đồng. Dự kiến, giá bán Jaguar E-Pace sẽ được công bố tại triển lãm.

Đức Quang