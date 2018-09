iPhone X2 sẽ có bộ nhớ trong 512GB

Smartphone thế hệ tiếp theo của Apple có tùy chọn bộ nhớ cao gấp đôi iPhone X hiện nay, hỗ trợ bút Apple Pencil.

Theo TrendForce, smartphone mới của Apple sẽ được nhà sản xuất tập trung nâng cấp phần cứng, tối ưu giá bán, trong khi thiết kế và các tính năng chủ đạo hầu như không đổi. Loạt điện thoại 2018 của công ty công nghệ Mỹ bao gồm ba model, hướng đến các phân khúc khác nhau.

Nhận định của TrendForce về ba smartphone mới của Apple.

Cao cấp nhất là iPhone X Plus với màn hình Oled 6,5 inch, không gian hiển thị rộng nhưng làm tràn viền nên kích thước chỉ tương đương iPhone 8 Plus màn hình 5,5 inch. Thiết bị này sẽ có tùy chọn hai SIM, thiết kế như iPhone X phóng to, giá bán dự kiến dưới 1.000 USD.

Xếp sau là iPhone X2 với màn hình Oled 5,8 inch như thế hệ hiện nay. Thiết bị có giá 899-949 USD. Cả iPhone X Plus và X2 sẽ đều có RAM 4GB, tùy chọn bộ nhớ trong 64GB, 256GB và 512GB. Hiện nay, iPhone X chỉ có bộ nhớ tối đa 256GB.

Sản phẩm hoàn toàn mới là iPhone 9, mẫu điện thoại có màn hình 6,1 inch nhưng dùng công nghệ LCD nhằm hạ giá thành. Máy có thiết kế "tai thỏ" tràn viền, RAM 3GB, bộ nhớ trong 64GB hoặc 256GB như iPhone X. Giá bán của iPhone 9 là 699-749 USD.

Nếu thông tin trên đúng thì Apple sẽ hạ giá smartphone mới của hãng xuống tầm 50-100 USD so với iPhone X hiện nay. Nguồn tin cho biết động thái này nhằm thúc đẩy khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn, giúp tăng thị phần iOS.

Các phân tích nói rằng bộ ba smartphone của Apple sẽ được giới thiệu trong tháng 9, tháng 10. Foxconn tiếp tục là công ty lắp ráp chính iPhone 2018 gần như toàn bộ phiên bản Oled 5,8 inch, 80-90% sản lượng mẫu Oled 6,5 inch và 30% số máy iPhone LCD 6,1 inch. Hai nhà sản xuất Đài Loan khác là Pegatron và Wistron cùng chia nhau thị phần còn lại.