iPhone X khóa mạng giá mềm hút khách

Với giá bán từ 16,5 triệu đồng, iPhone X lock thấp hơn hàng chục triệu đồng so với bản quốc tế bán theo kênh chính hãng.

Trên thị trường một chiếc iPhone X lock loại dung lượng 64GB được quảng cáo còn 99%, bóc seal (niêm phong) có giá 16,5 - 17 triệu đồng. Loại mới 100%, nguyên seal, chưa kích hoạt giá bán từ 17,6 - 18 triệu đồng tùy nơi. Đối với bản 256GB lock, giá của hàng mới 100% đang ở mức 19 triệu đồng, loại được quảng cáo còn 99% giá 18 - 18,2 triệu tùy nơi.

Về thời gian bảo hành, hầu hết địa chỉ bán máy áp dụng bảo hành 6 tháng. Một số địa chỉ cho người dùng mua thêm gói bảo hành 6 tháng tiếp theo với giá thêm khoảng 600.000 đồng.

Như vậy, khoảng cách giá giữa bản lock và quốc tế phân phối chính hãng rất lớn. Với loại 64GB, hiện mức giá chênh lệch đến 11-12 triệu đồng tùy theo từng nơi bán. Cụ thể, một chiếc iPhone X 64GB hàng bán qua kênh chính hãng như FPT Shop, Thế Giới Di Động đang ở mức 29,9 triệu đồng, trong khi bản dung lượng 256GB cao hơn với giá 34,79 triệu đồng.

Tại Việt Nam, iPhone X bản lock chủ yếu đến từ các nhà mạng như Docomo, Softbank (Nhật) và Sprint, AT&T (Mỹ).

Đại diện một cửa hàng tại Hà Nội cho hay từ cuối tháng 7 tới nay, sau khi thông tin liên quan đến một lỗ hổng ICCID "thần thánh" (dãy số gồm 20 chữ số có chứa thông tin của nhà mạng được nạp vào chip SIM) rộ lên trong cộng đồng người sử dụng iPhone lock, chỉ cần nhập mã rồi rút SIM ghép máy vẫn dùng bình thường như máy quốc tế, sức mua có khá hơn, có những ngày cao hơn trước khi có lỗ hổng ICCID "thần thánh" từ 5-7 máy. Nhiều người tìm mua loại mới 100% để sử dụng cho yên tâm dù giá có cao hơn.

Qua tìm hiểu tại một số nơi bán, do sức mua cải thiện nên đây cũng chính là lý do khiến iPhone X lock tăng giá hàng triệu đồng so với thời điểm giữa tháng 7, lên mức 18-19 triệu đồng đối với bản 64GB và 256GB.

Tuy nhiên, trước khi quyết định mua iPhone X lock, người tiêu dùng nên lưu ý việc mã ICCID bị khóa là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thực tế cho thấy, đây là điều thường xuyên xảy ra, khiến những chiếc iPhone lock mà nhiều người dùng đang "phấn khởi" sử dụng như bản quốc tế hiện nay có thể bị vô hiệu hóa. Chính vì thế với những người chơi iPhone lock, khi mua là phải xác định trước tâm lý sống chung với SIM ghép lâu dài.

Theo ICTNews