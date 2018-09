iPhone 8 có thể ế nhất từ trước tới nay

Tâm lý chờ đón iPhone X và việc Apple không đưa quá nhiều thay đổi vào iPhone 8 và 8 Plus là nguyên nhân chính.

Dù chưa có dữ liệu công bố về doanh số bộ đôi iPhone mới, có thông tin khẳng định iPhone 8 và 8 Plus không được chào đón nồng nhiệt như mong đợi. Số liệu thống kê từ công ty phân tích thị trường Localytics cho thấy lượng mua iPhone 8 và 8 Plus tăng chậm và thấp hơn đáng kể so với iPhone 7 và 7 Plus năm ngoái, thậm chí còn thấp hơn cả model iPhone 5S ra mắt từ năm 2013.

Kết quả bán ra trong một tuần đầu của các dòng iPhone.

Số liệu tính tới hết tháng 9, iPhone 8 và 8 Plus hiện chỉ chiếm 0,29% và 0,39% thị phần trong tổng iPhone.

Từ iPhone 5S tới nay, iPhone 6 là model được người dùng quan tâm và ưa chuộng nhất trong tuần đầu lên kệ thị trường.

Năm ngoái, thị phần iPhone 7 chiếm 1% trên tổng lượng iPhone trong tuần đầu bán ra. Con số này thấp hơn tỷ lệ 2% của iPhone 6 lúc mới phát hành tuần đầu. Trong khi đó, iPhone 8 chỉ có chiếm 0,3%.

Dù vậy, Apple vẫn còn được an ủi khi thị phần Phone 8 Plus (0,4%) vẫn cao hơn đáng kể so với iPhone 7 Plus (0,2%) và iPhone 6 Plus (0,3%) trước đó. Điều này phần nào cho thấy xu hướng màn hình lớn đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, iPhone 8 bán chậm hơn so với các model khác không hẳn là một tín hiệu xấu. Nhiều chuyên gia nhận định đây là một chiêu "nhử mồi" khá thành công của Apple. Việc người dùng ít quan tâm tới iPhone 8 có thể do họ đang ngóng đợi ngày iPhone X lên kệ. Nếu vậy, Apple có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ việc bán siêu phẩm iPhone X với giá từ 999 USD.

Không chỉ có mức doanh số thấp, tỷ lệ người dùng nâng cấp lên iOS 11 năm nay cũng khá chậm, chỉ đạt 25% sau tuần đầu phát hành, thấp hơn so với iOS 10 hồi năm ngoái.

Theo VnReview