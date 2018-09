iPhone 7 Plus được cập nhật tính năng chụp camera kép

Gần hai tháng sau khi trình làng, iPhone 7 Plus mới có tính năng chụp ảnh chân dung bằng camera kép.

Phiên bản iOS 10.1 là nâng cấp nhỏ dành cho hệ điều hành iOS 10. Apple tập trung thay đổi chủ yếu vào phần camera và ảnh, bản đồ, tin nhắn cùng với khắc phục một số lỗi liên quan đến vấn đề kết nối không dây của iPhone 7 và 7 Plus.

Bản cập nhật iOS 10.1 đáng giá nhất với iPhone 7 Plus khi tính năng chụp ảnh chân dung xuất hiện. Tính năng đặc trưng chỉ có trên iPhone 7 Plus, không hỗ trợ iPhone 7, do cần đến hệ thống camera kép để tạo ra hiệu ứng Bokeh làm mờ phông nền cho các bức ảnh chụp chân dung.

Trước đó, kể từ khi ra mắt, Portrait Mode chỉ được Apple cung cấp dưới dạng thử nghiệm. Để dùng được, iPhone 7 Plus phải cài đặt bản iOS Beta dành cho lập trình viên và nhà phát triển.

Những thay đổi trên iPhone 7 và 7 Plus trên iOS 10.1

VnExpress