iPhone 7 là smartphone phổ biến nhất thế giới

Dù iPhone 8 ra mắt cùng nhiều smartphone Android đáng gờm, mẫu iPhone đời cũ từ năm ngoái vẫn dẫn đầu lượng máy xuất xưởng ở quý III/2017.

Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Canalys, iPhone 7 vẫn là smartphone phổ biến nhất thế giới trong ba tháng trở lại đây, khi lượng máy xuất xưởng của quý III/2017 ước tính khoảng 13 triệu máy. Số liệu hồi quý II/2017 từng cho thấy đây cũng là smartphone phổ biến nhất, nhưng lượng máy đưa ra thị trường khi đó lên tới 16,9 triệu.

Không chỉ iPhone 7, một model cũ hơn nữa của Apple là iPhone 6S, cũng có lượng máy xuất xưởng ấn tượng trong ba tháng vừa rồi khi đạt tới 7,9 triệu. Tuy có hai máy đời cũ, ra mắt từ lâu nhưng dẫn đầu về lượng máy xuất xưởng, Apple gây chú ý khi bộ đôi iPhone đời mới, 8 và 8 Plus, vừa ra mắt lại không thể lọt vào top 5 smartphone có doanh số cao nhất.

Trong quý III/2017, iPhone 8 có lượng máy xuất xưởng chỉ đạt 5,4 triệu chiếc trong khi iPhone 8 Plus là 6,3 triệu. Tổng cộng số lượng mà cả hai model iPhone này đưa ra thị trường trong ba tháng vừa rồi chỉ đạt 11,8 triệu chiếc, thấp hơn nhiều so với iPhone 7 và 7 Plus (14 triệu máy). Đây là năm đầu tiên chứng kiến mẫu iPhone màn hình to, Plus, có lượng máy đưa ra thị trường nhiều hơn phiên bản màn hình nhỏ.

Ba sản phẩm còn lại trong số 5 smartphone xuất xưởng nhiều nhất vào quý III/2017 tới từ Samsung và Oppo. Tên tuổi tới từ Hàn Quốc có được vị trí cao hơn khi model Galaxy J2 Prime chiếm vị trị thứ ba với 7,8 triệu máy. Tuy nhiên, hãng sản xuất Trung Quốc lại có được hai vị trí thứ 4 và thứ 5 với model A57 (F3 Lite) và R11, lần lượt 7,8 và 7,2 triệu máy.

Dù có hai model dẫn đầu, Apple vẫn không phải là thương hiệu smartphone phổ biến nhất mà thay vào đó, Samsung mới là số một. Tên tuổi Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng 8,2% trong ba tháng vừa rồi và nâng mức thị phần lên 22%.

Phía sau Apple, ba hãng Trung Quốc, lần lượt là Huawei, Oppo và Xiaomi, đang áp sát với mức tăng trưởng rất cao thời gian qua. Xiaomi khi tăng tới 86,9% giúp thị phần tăng lên 7,4%.

Canalys là một trong những công ty phân tích thị trường công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay và được thành lập từ 1998, với nhiều chi nhánh phủ từ châu Âu, châu Á, châu Phi, cho tới Bắc và Nam Mỹ.