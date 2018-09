iPhone 7 Jet Black hết 'cháy hàng'

Phiên bản màu đen bóng của iPhone 7 và 7 Plus đều sẵn hàng khi mua qua mạng hay tại cửa hàng.

Tại Mỹ, khi đặt mua iPhone 7 Jet Black theo hình thức online, khách hàng chỉ phải đợi vài ngày chuyển phát. Nếu mua trực tiếp, nhiều cửa hàng Apple tại Mỹ cũng có sẵn máy để bán. Trên trang web Istocknow, rất nhiều cửa hàng đang có sẵn các phiên bản Jet Black như ở Colorado, Kansas hay Nevada...

Mức độ ưu tiên phân phối sản phẩm giữa các cửa hàng bán lẻ của Apple gần giống nhau nên tại Singapore hay Hong Kong phiên màu đen bóng cũng có sẵn hàng.

Chưa phải là thị trường chính thức của Apple nhưng tại Việt Nam các nhà bán lẻ cũng nhập iPhone 7 theo đường xách tay và bán rất sớm. Phiên bản màu đen bóng cũng chịu chung tình cảnh khan hàng trong đợt đầu tiên nhưng đến nay, nhiều nơi có sẵn cả iPhone 7 và 7 Plus màu Jet Black trên kệ.

Hệ thống đại lý Cellphones cho biết có 6 cửa hàng tại Hà Nội đang có sẵn iPhone 7 128GB Jet Black, 4 cửa hàng đang có sẵn iPhone 7 256GB Jet Black và 4 cửa hàng đang có sẵn iPhone 7 Plus 128GB Jet Black... Giá bán dao động từ 21 triệu đối với iPhone 7 Jet Black và 28 triệu đối với iPhone 7 Plus Jet Black - đắt hơn từ 2-3 triệu đồng so với các màu sắc còn lại.

Theo Nghe Nhìn