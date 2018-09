iPhone 7 ế ẩm ở Việt Nam

Thị trường điện thoại cao cấp ảm đạm khiến nhiều cửa hàng buộc phải bán iPhone 7, 7 Plus thấp hơn giá niêm yết 2-3 triệu đồng.

Trong khi các hệ thống lớn như FPT Shop, Thế Giới Di Động giá niêm yết iPhone 7 32GB vẫn còn gần 18 triệu đồng, thì một số cửa hàng ở Hà Nội điện thoại này chỉ còn hơn 15 triệu đồng. Tương tự, chênh lệch giữa mức niêm yết của iPhone 7 Plus 32GB và giá bán thực tế tại một số cửa hàng cũng lên tới 2,5 triệu đồng, chỉ còn 18,5 triệu đồng.

Thậm chí một số nơi, iPhone 7 và 7 Plus màu đen bóng còn được bán ra với giá rẻ hơn những màu sắc khác từ vài trăm tới cả triệu đồng, chứ không bị đội giá như hồi mới về.

Cùng là hàng phân phối chính hãng nhưng giá bán các nơi lại chênh lệch tới vài triệu đồng là do sức mua của thị trường đang xuống quá thấp, buộc người bán phải tự điều chỉnh giá. Trong khoảng một tháng trở lại đây, doanh số iPhone 7 và 7 Plus liên tục giảm, thậm chí còn bị cả những mẫu đời cũ như iPhone 5S hay iPhone 6 32GB bỏ xa.

Trên thị trường xách tay, giá của iPhone 7 và 7 Plus cũng đang ở mức thấp nhất sau gần một năm có mặt ở Việt Nam. Bản 7 Plus 32GB được nhiều cửa hàng đưa xuống còn hơn 17 triệu đồng, còn mẫu 7 chỉ khoảng 14,5 triệu đồng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa iPhone chính hãng và xách tay vẫn giữ ở mức trên dưới 1 triệu đồng tuỳ vào dung lượng bộ nhớ và màu sắc.

Thị trường iPhone 7 và 7 Plus ở Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong năm về cả giá lẫn doanh số. Các model đều bán rất chậm, đặc biệt là iPhone 7 khiến các cửa hàng phải giảm giá kích cầu. Các hệ thống lớn nhập khẩu trực tiếp từ Apple khó điều chỉnh giá bán linh hoạt, bù lại họ có các chương trình khuyến mại hoặc bán hàng online.

Sức mua smartphone đắt tiền nói chung xuống thấp cộng với tâm lý chờ đợi iPhone 8 sắp ra càng khiến iPhone 7 và 7 Plus chính hãng và xách tay bán chậm thời gian này. Một số cửa hàng và hệ thống nhỏ đã bắt đầu kinh doanh thêm cả iPhone 7 và 7 Plus CPO (Certified Pre - Owned) - loại hàng được Apple tân trang lại. Hình thức máy và phụ kiện đều mới 100%, "nguyên seal", chưa được kích hoạt, vỏ hộp cũng khác, nhưng vẫn được Apple bảo hành 12 tháng. Giá bán cũng rẻ hơn khoảng một đến 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng iPhone 7 và 7 Plus CPO hạn chế, ít hơn nhiều so với 6S và 6S Plus nên doanh số không tăng thêm bao nhiêu.

Thị trường iPhone cao cấp đời mới hiện giờ có thể coi là đang "đóng băng" và phải chờ tới khi iPhone thế hệ mới ra mắt mới có thể sôi động trở lại. Hiện tại, người dùng quan tâm nhiều hơn tới các dòng máy đời cũ như iPhone 6, 6 Plus, thậm chí iPhone 5S, bởi giá của chúng đang quá rẻ, chỉ còn vài triệu đồng.