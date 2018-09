iPhone 7 chính hãng giá từ 19 triệu, giao hàng ngày 25/10

Hệ thống điện máy công bố mức giá chính hãng chi tiết và ngày giao hàng của bộ đôi smartphone Apple.

Theo thông tin được hệ thống điện máy Trần Anh đưa ra chiều 14/9, iPhone 7 và 7 Plus được giao tới tay khách hàng trong nước từ ngày 25/10. Hệ thống này cũng công bố giá bán đối với iPhone 7 bản dung lượng 32GB, 128GB và 256GB lần lượt là 18,99 triệu, 21,99 triệu và 25,49 triệu đồng.

iPhone 7 Plus 32GB, 128GB và 256GB có giá bán lần lượt là 22,49 triệu, 25,49 triệu và 28,99 triệu đồng.

Phía Trần Anh hiện đã cho khách hàng đặt cọc trước với số tiền 500.000 đồng. Khi bán ra sẽ áp dụng chính sách trả góp 0% trong 6 tháng, trả trước 30%, số còn lại chia đều trong 5 tháng.

Hiện tại, các nhà bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop… chưa công bố giá bán và thời gian giao hàng chính thức.

Apple bắt đầu bán ra bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus từ ngày 16/9. Thiết kế không có nhiều thay đổi so với iPhone thế hệ trước nhưng với chất lượng hoàn thiện cao, bổ sung thêm hai màu đen, iPhone 7 và 7 Plus dự kiến tạo ra được sức hút lớn đối với thị trường.

Theo ICTNews