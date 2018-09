iPhone 6S Plus lép vế khi đọ thông số với Galaxy Note 5

Hai smartphone màn hình lớn cao cấp nhất của Apple và Samsung được đặt lên bàn cân.

Sinh sau đẻ muộn và được nhiều người kỳ vọng nhưng dường như iPhone 6S Plus vẫn chưa đủ sức vượt lên khi so sánh với Galaxy Note 5 về mặt thông số và cấu hình.

Thiết kế

Galaxy Note 5 tiếp nối cuộc cách mạng về thiết kế của Samsung khi kết hợp hai vật liệu cao cấp là kim loại và kính. Mặt kính sau của máy được uốn cong hai bên ấn tượng, mang lại cảm giác sử dụng thoải mái, chắc tay hơn so với nhiều dòng smartphone khác.

iPhone 6S Plus mỏng hơn nhưng Galaxy Note 5 nhỏ gọn hơn nhờ tỷ lệ màn hình trên diện tích mặt trước tối ưu (tỷ lệ 75,9 % so với 67,7 %). Nhờ kích thước chiều ngang và chiều dọc nhỏ hơn, việc cầm nắm Galaxy Note 5 thoải mái hơn dù máy sở hữu màn hình 5,7 inch lớn hơn iPhone 6S Plus (5,5 inch).

Ưu thế về thiết kế nghiêng về Galaxy Note 5, không những thế, trọng lượng của smartphone Samsung cũng nhẹ hơn khi so với iPhone 6S Plus (171 gram so với 192 gram).

Màn hình

Màn hình Galaxy Note 5 có độ phân giải 2K 2.560 x 1.440 pixel mật độ điểm ảnh 518 ppi được đánh giá tốt nhờ công nghệ Super Amoled được cải tiến.

iPhone 6S Plus cũng sở hữu màn hình sắc nét mịn màng hàng đầu với công nghệ IPS LCD độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel, mật độ điểm ảnh 401 ppi.

Hai thông số mật độ điểm ảnh và độ phân giải của iPhone 6S Plus đều thấp hơn so với Galaxy Note 5 và là một trong những yếu tố khiến người dùng đắn đo khi lựa chọn sản phẩm.

Cấu hình

Smartphone của Apple sử dụng vi xử lý thế hệ mới A9 lõi kép tốc độ 2GHz còn con chip Exynos 7420 được trang bị cho Galaxy Note 5 có tốc độ 2,1GHz lõi 8. Cả hai đều chạy nền tảng 64-bit. Hai smartphone mới đều được Apple và Samsung nâng cấp bộ nhớ RAM, Galaxy Note 5 có khả năng chạy các ứng dụng mượt mà với bộ nhớ 4GB, trong khi đó thông số RAM của iPhone 6S Plus là 2GB

Galaxy Note 5 trình làng với hai phiên bản bộ nhớ 32GB và 64GB. Trong khi đó, công ty Mỹ khiến người dùng khó hiểu khi tiếp tục duy trì phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất 16GB. Điều này bắt buộc người dùng phải bỏ thêm tiền để có iPhone 6S Plus phiên bản 128GB khi máy không hỗ trợ thẻ nhớ gắn ngoài.

Camera

Camera của hai máy đều được đánh giá xuất sắc trên thị trường, hỗ trợ chống rung quang học OIS, đèn flash LED trợ sáng với độ phân giải 16 megapixel (Galaxy Note 5) và 12 megapixel (iPhone 6S Plus). Khả năng chụp tự sướng của hai smartphone cũng được nâng cấp với thông số của camera trước là 5 megapixel. Độ mở lớn f/1.9 giúp máy ảnh Galaxy Note 5 chụp trong điều kiện thiếu sáng hay xóa phông tốt. Trong khi đó, Apple chưa hé lộ thông số chi tiết của camera iPhone 6S Plus.

Pin

Pin trên Galaxy Note 5 được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh và sạc không dây giúp máy có thể đầy pin trong khoảng 90 phút với sạc nhanh có dây và trong khoảng 120 phút với bộ sạc không dây của hãng. Apple chưa giới thiệu bộ sạc không dây cũng như khả năng sạc nhanh cho iPhone. Công ty Mỹ giữ nguyên thông số pin của iPhone 6S Plus so với thế hệ trước là 2.915 mAh, thấp hơn một chút so với con số 3.000 mAh của Galaxy Note 5.

Apple iPhone 6S Plus Samsung Galaxy Note 5 Màn hình IPS LCD 5,5 inch Super Amoled 5,7 inch Độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel 2.560 x 1.440 pixel Mật độ điểm ảnh 401 ppi 518 ppi Bộ vi xử lý Apple A9 Exynos 7420 Thông số Lõi kép tốc độ 2GHz 64-bit Lõi 8 tốc độ 2,1GHz 64-bit RAM 2GB 4GB Bộ nhớ trong 16GB - 64GB - 128GB 32GB - 64GB Thẻ nhớ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Camera sau 12 megapixel 16 megapixel Video 4K 4K Camera trước 5 megapixel 5 megapixel Pin 2.915mAh 3.000mAh Sạc nhanh Không Có Sạc không dây Không Có Chống nước Không Không Cảm biến vân tay Có Có Cảm ứng lực Có Không Hệ điều hành iOS 9 Android 5.1 Thiết kế Kim loại Kim loại và kính Kích thước 158,1 x 77,8 x 7,1mm 153,2 x 76,1 x 7,6mm Tỷ lệ màn hình so với diện tích mặt trước 67,7 % 75,9 % Trọng lượng 192 gram 171 gram Màu sắc Xám, bạc, vàng, hồng Đen, bạc, vàng, trắng

Thế Ngọc