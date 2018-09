iPhone 6S lên kệ ngày 25/9

Mẫu smartphone mới của Apple sẽ có nhiều nâng cấp đáng giá về phần cứng, được mở bán vào thứ sáu tương tự các model trước.

Apple sẽ ra iPhone 6S siêu mỏng

iPhone 6S có vỏ vàng hồng

Mặc dù iOS 9 chưa chính thức được Apple giới thiệu, thông tin về ngày phát hành iPhone thế hệ mới đã xuất hiện. Theo báo cáo của GSMArena, smartphone tiếp theo của "Táo khuyết" có tên dự kiến là iPhone 6S, sẽ đến tay người dùng vào ngày 25/9.

iPhone 6S có thể đến tay những người dùng đầu tiên vào ngày 25/9.

Apple có truyền thống mở bán iPhone mới vào thứ sáu và cho đặt hàng trước đó một tuần. Ba mẫu iPhone gần đây lên kệ lần lượt vào các ngày 21, 20 và 19/9. Thời điểm phát hành iPhone 6S được "mổ xẻ", theo đó ngày 25/9 năm nay rơi vào thứ sáu. Như vậy, Apple có thể công bố model mới vào ngày 18/9. Mốc thời gian trên tính tại Anh, một trong những thị trường đầu tiên đón nhận tin vui từ Apple.

Thông tin về ngày mở bán iPhone 6S được rò rỉ trong tài liệu nội bộ của Vodafone. Nhà mạng này lên kế hoạch đào tạo nhân viên khi iPhone mới được trình làng. Tuy nhiên nội dung của thông báo từ Vodafone không được tiết lộ.

iPhone 6S được đồn có phiên bản màu vàng hồng.

Một chi tiết thú vị là nhà mạng Vodafone đã nhắc đến bản kế nhiệm của iPhone 6 bằng cái tên "new iPhone". Điều này đặt ra hai khả năng, thứ nhất là tên gọi chính thức của sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ, hoặc Apple thực sự gọi đây là "new iPhone" - tương tự cách gọi "new iPad" cho mẫu máy tính bảng thế hệ thứ ba.

iPhone 6S được đồn là bản nâng cấp phần cứng lớn nhất trong các đời smartphone của Apple. Máy có RAM tăng thành 2 GB, camera 12 megapixel thay cho loại 8 "chấm", chip xử lý Apple A9 mạnh mẽ. Ngoài ba màu sắc truyền thống là đen, trắng và vàng champagne, iPhone 6S được chờ đón có phiên bản màu vàng hồng.

Văn Nam