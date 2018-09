iPhone 6 xách tay màu vàng vẫn bị làm giá

Smartphone Apple màu vàng có giá cao hơn loại màu xám, bạc từ 350.000-500.000 đồng tùy nơi.

Tại thị trường xách tay, iPhone 6 16 GB hiện có giá bán thấp nhất từ 16,2 - 16,4 triệu đồng, bản 64 GB giá 19,5 - 19,7 triệu đồng, loại dung lượng 128 GB giá từ 20,5 - 21 triệu đồng tùy theo các điểm bán, xuất xứ của máy.

Trong khi bản 64 GB và 128 GB được điều chỉnh liên tục. Thậm chí, gần cuối tháng 11, sau khi thông tin bản 64 GB và 128 GB phân phối chính hãng khan hiếm, giới kinh doanh hàng xách tay cho nâng giá lên vài trăm nghìn đồng. Với iPhone 6 16 GB, sau khi hạ xuống đến sát 16 triệu đồng từ giữa tháng 11, giá máy hiện nay vẫn không có nhiều thay đổi.

Trong đó, không giống như hàng chính hãng, tại nhiều nơi bán hàng xách tay, iPhone 6 16 GB bản màu vàng hiện cao hơn các màu xám, bạc từ 350.000-500.000 đồng.

Thậm chí, hiện nay tại thị trường Hà Nội có nơi đang đưa ra mức giá bán khác nhau nếu khách hàng muốn nhận hàng ngay hoặc nhận hàng sau đó khoảng một tuần. Số tiền chênh từ 300.000-500.000 đồng.

Với iPhone 6 16 GB, giá bán ngay là 16,8 triệu đồng, còn nếu nhận hàng sau 7 ngày, người tiêu dùng chỉ phải trả thấp hơn khoảng 300.000-500.000 đồng. Bản 64 GB và 128 GB cũng được áp dụng cách bán tương tự.

Đại diện một hệ thống bán lẻ tại Hà Nội cho hay, hiện nay loại dung lượng 16 GB màu vàng vẫn tiêu thụ tốt do có mức giá rẻ nhất, được những người không có nhiều nhu cầu lưu trữ sắm về sử dụng. Cùng đó, iPhone 6 16 GB loại màu xám hiện có giá thấp nhất do không được người tiêu dùng ưa chuộng so với màu bạc hay vàng.

Cũng theo nhận định của giới kinh doanh, với mức giá bán của iPhone 6 16 GB hiện đã xuống gần tới mức 16 triệu đồng như hiện nay (chênh với hàng phân phối chính hãng như FPT, Viettel từ 1 - 1,5 triệu đồng) thì từ nay đến hết tháng 12, khó có thể xuống mức dưới 16 triệu đồng.

Theo ICTNews