Honda Việt Nam đào tạo lái ôtô an toàn cho sinh viên

Ngày 8/4 tại đại học Thái Nguyên, công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng lái ôtô an toàn cho sinh viên.

Năm 2017, chương trình được triển khai cho sinh viên các trường, khoa của đại học Thái Nguyên gồm đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, khoa ngoại ngữ, đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học y dược. Chương trình sẽ được tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các trường đại học trong cả nước những năm tiếp theo.

Vòng loại được tổ chức từ ngày 10-30/4 qua website sinhvienlaixeantoan.com. Kết thúc vòng loại chọn ra 4 đội, mỗi đội gồm 5 sinh viên xuất sắc từ 4 đại học để tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết được tổ chức vào tháng 6 dưới hình thức thi sân khấu hóa, tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn.

Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao kiến thức và kỹ năng điều khiển ôtô an toàn trong sinh viên, hạn chế vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên và cộng đồng.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 700 triệu đồng. Đội nhất nhận 5 chuyến du lịch Nhật Bản cho 5 thành viên và một suất cho ban giám hiệu với giá trị 50 triệu đồng một chuyến. Đội nhì nhận 5 xe máy Honda Wave RSX 110 dành cho 5 thành viên với trị giá hơn 19 triệu đồng một xe. Đội ba nhận 5 iPad Air 2 cho 5 thành viên với trị giá 10 triệu đồng một chiếc.

Ngoài ra, 20 thành viên của 4 đội xuất sắc vào vòng chung kết nhận 20 suất học bổng "Học và thi lấy GPLX ôtô" do Công ty Honda Việt Nam tổ chức với trị giá 10 triệu đồng một suất.