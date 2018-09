Honda PCX 150 thế hệ mới sắp xuất hiện

Ảnh ban đầu cho thấy kiểu đèn pha LED cùng hình dáng tổng thể giống mẫu xe từng xuất hiện ở triển lãm Tokyo vừa qua.

Astra Honda Motor (AHM), hãng sản xuất xe máy lớn nhất Indonesia, đăng ảnh chiếc xe tay ga 150 phân khối trên website vào ngày 4/12 kèm lời giới thiệu "All New PCX" và "Coming Soon".

Honda PCX 150 mới dùng đèn pha LED và sẽ được sản xuất tại Indonesia, nơi vẫn phải nhập sản phẩm này từ nơi khác.

PCX 150 mới là vũ khí giúp AHM đấu lại với những Yamaha NMax 155 và Yamaha Aerox 155. Hiện AHM chỉ có Honda Vario 150 đơn độc ở phân khúc này.

Sự xuất hiện của PCX 150 mới, được sản xuất ngay tại Indonesia, được ví như làn gió mới dành cho những người yêu thích mẫu xe này. Phiên bản hiện hành có giá bán cao hơn hẳn các đối thủ do được nhập khẩu từ Thái Lan, theo Autonetmagz. PCX 150 hiện bán với giá 2.840 USD, trong khi các phiên bản cao nhất của hai đối thủ là NMax 155 ABS có giá 2.070 USD và Aerox 155 S cũng chỉ 1.900 USD.

Phiên bản PCX 150 sản xuất tại Indonesia được cho là có giá khoảng 2.100 USD, tương đương NMax 155 ABS.

Chiếc PCX được giới thiệu ở Tokyo Motor Show 2017. Ảnh: Sanook.

Nếu đúng như thiết kế của chiếc xe từng xuất hiện ở triển lãm Tokyo diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, PCX 150 mới có kiểu đèn pha và đèn hậu tinh chỉnh với phong cách sắc sảo hơn cùng sự xuất hiện của đèn LED.

Một số đường nét ở thân xe cũng được cho là thay đổi so với phiên bản hiện hành, trong đó có đường vuốt bên cạnh và phía dưới của kính chắn gió. Những điểm đáng chú ý khác gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, tay lái chắc chắn hơn cùng thiết kế hình dạng mới cho chìa khóa thông minh.

Honda PCX 150 mới có thể được AHM giới thiệu với khách hàng nội địa ngay dịp cuối năm hoặc đầu 2018.

Mỹ Anh