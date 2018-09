Hơn 20.000 khách hàng tham gia cuộc thi 'Xe ga Yamaha và tôi'

Dòng xe tay ga của hãng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ người dùng nhờ ba ưu thế về động cơ, thiết kế và tính năng.

Chiến dịch "Xe tay ga Yamaha - Why Not?" - sân chơi dành cho bạn trẻ yêu thích và sử dụng các dòng xe tay ga Yamaha kết thúc vào ngày 5/5 và thu hút hơn 20.000 khách hàng tham gia. Mọi người đã cùng nhau chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi sử dụng xe tay ga Yamaha.

Trong đó, động cơ Blue Core với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đã được hàng nghìn người sử dụng dành lời khen ngợi. Bạn Nguyễn Trọng Nghĩa (TP HCM) nhận xét động cơ Blue Core NVX 155 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, cảm giác lái phấn khích; thiết kế hầm hố, nam tính; thắng ABS, smartkey an toàn, SSS, cốp to tiện dụng. Bạn Hà Đức Anh (Hà Nội) nhận xét xe khỏe, máy bốc mà rất êm ái, kiểu dáng khỏe khoắn. Đức Anh cho biết rất ưng chiếc NVX 125cc của mình. Bạn Linh Quang Trương (Khánh Hòa) khẳng địnhYamaha luôn là lựa chọn của cả gia đình từ trước đến nay. Sắp tới, người thân của Trương sẽ sắm thêm chiếc NVX.

Hình ảnh gửi dự thi của bạn Nguyễn Trọng Nghĩa (TP HCM) kèm chú thích “Động cơ Blue Core NVX 155 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, cảm giác lái phấn khích; thiết kế hầm hố, nam tính".

Với triết lý luôn đặt người dùng vào vị trí trung tâm, các thiết kế của xe ga Yamaha như NVX, Acruzo, Grande hay Janus đều tạo được dấu ấn đặc biệt với thiết kế tinh tế, sang trọng, làm bật cá tính người dùng. Bạn Vân Hồ (Nghệ An) chia sẻ sau hơn một năm sử dụng, cảm thấy Janus vận hành êm ái, sang trọng và đặc biệt tiết kiệm xăng.

Thiết kế thời trang, sang trọng của các dòng xe tay ga Yamaha nhận được "mưa lời khen" từ người dùng, trong đó có bạn Nguyễn Thúy Bình. Cô bạn tạo dáng điệu đà trên chiếc Janus của mình.

Đặc biệt, hệ thống tính năng hiện đại như trọng lượng nhẹ dễ dàng điều khiển, cốp rộng thoải mái đựng đồ, phanh xe ABS an toàn... cũng đã góp phần chinh phục nhiều khách hàng khó tính. Bạn Lê Thị Yến Nhi (An Giang) bày tỏ xe Grande đi êm ru, cốp lớn đựng được nhiều đồ nên đi đâu cũng không cần túi to túi nhỏ.

Lê Thị Yến Nhi gửi ảnh chụp cùng chiếc Grande trắng của mình.

Với 3 ưu thế về động cơ, thiết kế và tính năng, từ những chia sẻ và hưởng ứng tích của người dùng, chiến dịch "Xe tay ga Yamha - Why Not" sẽ tiếp tục mở ra nhiều hoạt động thú vị trong thời gian tới. Thông tin chiến dịch xem tại đây.

