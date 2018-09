Hình ảnh đầu tiên về Galaxy Note 8 đang hoạt động

Đã có nhiều ảnh rò rỉ về Galaxy Note 8, nhưng lần đầu tiên smartphone sắp ra mắt của Samsung được chụp với màn hình bật lên.

Trong bức ảnh được trang My Everyday Tech chia sẻ, Galaxy Note 8 được trang bị tính năng Always On tương tự trên Galaxy S8. Máy hiển thị một số thông tin trên nền đen cho thấy ảnh mới được chụp sáng 7/8.

Ở mặt sau, Galaxy Note 8 được trang bị camera kép và cảm biến vân tay vẫn được đặt ở nắp lưng. Trước đó, một số chuyên gia phân tích cho biết Samsung chưa thể khắc phục được tình trạng màn hình sáng bất thường khi tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, nên vẫn phải sử dụng giải pháp như trên Galaxy S8.

Ngoài ra còn có ảnh chụp S Pen với thiết kế khá giống bút của Galaxy Note 7. Bút này có thể hoạt động ngay cả khi Note 8 đang ở dưới nước.

Galaxy Note 8 được công bố ngày 23/8 ở New York (Mỹ). Sản phẩm được cho là có màn hình vô cực Super Amoled 6,3 inch theo tỷ lệ 18.5:9, RAM 6GB, chip Exynos 8895 hoặc Snapdragon 835, pin 3.300 mAh. Tuy nhiên, giá máy có thể khá cao, khoảng 1.000 USD khi được bán ra đầu tháng 9.