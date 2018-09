Hai lý do không mua Apple Watch

Tháng ba, hãng nghiên cứu thị trường dự đoán Apple sẽ xuất xưởng 15,4 triệu đồng hồ trong năm 2015.

Quá đắt và quá mới là hai lý do chính khiến người dùng không mua Apple Watch, sản phẩm trước khi bán ra thị trường được đánh giá là xu hướng tiêu dùng mới, "sát thủ" của đồng hồ Thuỵ Sĩ.

Theo Business Insider, công ty nghiên cứu thị trường Wristly mới đây thực hiện cuộc khảo sát với những người đã mua chiếc Apple Watch. Trọng tâm của cuộc khảo sát này là tìm nguyên nhân chính khiến cho nhiều người chưa mua Apple Watch, dựa theo những cuộc trò chuyện giữa những người đã mua và những người hiện vẫn chưa mua chiếc smartwatch đầu tay của Apple.

Không mấy bất ngờ, giá cả vẫn là trở ngại chính đối với Apple Watch. 34% những người chưa mua khẳng định giá là lý do khiến họ chưa mua smartwatch của Apple. Cũng nắm tỷ lệ 34% nhưng lý do "Apple Watch vẫn còn quá mới và chưa được chứng minh chất lượng" lại được chia làm hai nguyên nhân nhỏ. 21% người chưa mua có ấn tượng tốt về Apple Watch nhưng vẫn muốn chờ đợi một thế hệ mới, trong khi 13% khẳng định họ nhất quyết không mua các sản phẩm thế hệ đầu tiên, bất chấp mọi lý do.

Nhìn chung, cuộc khảo sát này cho thấy Apple Watch đang tạo ra ấn tượng khá tốt với người dùng. Tuy vậy, các yếu tố xã hội có thể có ảnh hưởng tới kết quả khảo sát, bởi thông thường mọi người sẽ không quá nặng lời chê bai những sản phẩm mới mà ai đó vừa mua và sử dụng.

Hồi tháng 7, CEO Tim Cook cho biết Apple Watch có khởi đầu tốt hơn so với iPhone và iPad đời đầu khi ra mắt. Doanh số Apple Watch trong những tháng đầu tiên vượt xa so với doanh số iPhone và iPad đời đầu trong cùng thời điểm. Ông chia sẻ thêm rằng trong tháng 6, doanh số Apple Watch đạt mức cao nhất, bác bỏ những dự đoán cho rằng nhu cầu Apple Watch giảm đáng kể. Tuy nhiên, Tim Cook không đưa ra bất cứ con số cụ thể nào về doanh số smartwatch đầu tiên mang mác Táo khuyết.

Hồi tháng 6, hãng nghiên cứu thị trường Slice Intelligence, dựa vào phân tích trên những đơn đặt hàng qua email, dự đoán Apple bán được khoảng 2,79 triệu chiếc Apple Watch. Tuy nhiên, Slice Intelligence cho biết doanh số Apple Watch ở thời điểm đầu tháng 7 đã giảm xuống chỉ còn 10% so với những ngày đầu tiên bán ra. Tháng ba, hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics dự đoán Apple sẽ xuất xưởng 15,4 triệu chiếc Watch trong năm 2015.

Theo VnReview