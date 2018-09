FPT Shop mở bán iPhone 7/7 Plus chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm iPhone 7/7 Plus chính hãng đã có mặt tại FPT Shop từ ngày 11/11. Sản phẩm có 4 màu gồm vàng hồng, vàng gold, bạc, đen nhám và đen bóng (Jet black) dưới các phiên bản 32GB, 128GB và 256GB. Dự kiến, máy sẽ được giao đến cho khách hàng từ nay đến 30/11. Mức giá cụ thể cho từng phiên bản iPhone 7/7 Plus như sau: iPhone 7 phiên bản 32GB giá 18,79 triệu đồng; 128GB giá 21,69 triệu đồng; 256GB giá 24,59 triệu đồng. Còn sản phẩm iPhone 7 Plus phiên bản 32GB giá 22,29 triệu đồng; 128GB giá 25,19 triệu đồng; 256GB giá 27,99 triệu đồng. Các khách hàng chọn mua iPhone 7/7 Plus FPT Shop sẽ được tài trợ 100% lãi suất mua trả góp hoặc được tặng 100% giá trị gói bảo hành vàng. Trong đó, với gói bảo hành vàng, iPhone 7/7 Plus sẽ được bảo hành ngay cả những tình huống máy bị hư hỏng do bất cẩn từ chính người sử dụng hoặc rủi ro không mong muốn như vào nước hoặc rơi vỡ... Sản phẩm mua tại FPT Shop là hàng chính hãng, được đổi trả miễn phí trong 30 ngày. Khách hàng có thể chọn mua online tại đây hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn, mua hàng nhanh.