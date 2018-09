Ford EcoSport 2018 giá từ 545 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu SUV cỡ nhỏ có 5 phiên bản và 8 màu sắc, hộp số mới, thêm lựa chọn động cơ.

Trái tim của xe là động cơ và hộp số đều được đổi mới. Phiên bản Titanium cao cấp nhất được trang bị hai loại động cơ là EcoBoost 1.0L và Dragon 1.5L với hộp số tự động thủy lực 6 cấp mới. Các phiên bản tiêu chuẩn còn lại là Trend và Ambiente được trang bị động cơ Dragon 1.5L và hai tùy chọn hộp số là tự động thủy lực 6 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp.

Bên cạnh động cơ EcoBoost 1.0L, động cơ Dragon 1.5L ba xy-lanh thẳng hàng 122 mã lực với công nghệ van biến thiên Ti-VCTcũng là một đầu tư đáng kể của Ford cho dòng xe SUV đô thị. Thay thế cho động cơ 1.5L 4 xy-lanh trước đây, động cơ Dragon với thân máy được đúc bằng hợp kim nhôm, trọng lượng động cơ giảm tới 10% nhưng công suất tăng 10% và mô-men xoắn tăng 7% so với động cơ 1.5L I4 trước đó, đồng thời sử dụng công nghệ van biến thiên kép Ti-VCT giúp giảm 15% lượng khí thải và tiết kiệm nhiên liệu tới 20%.

EcoSport 2018 có cấu trúc khung xe bằng thép chịu lực cao và thép Boron. Phiên bản Titanium được trang bị 6 túi khí, cảm biến quanh xe và camera lùi và các tính năng như hệ thống cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hệ thống kết nối thông minh SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch cùng nhiều tiện ích đi kèm. Phiên bản Titanium cao cấp còn được trang bị tính năng Auto Start Stop - tự động khởi động động cơ.

Ngoại thất của EcoSport mới thể thao và khỏe khoắn, đặc biệt ở phần đầu xe và ở bánh dự phòng phía sau. Nội thất xe ở bản Titanium được làm bằng chất liệu da, các phiên bản tiêu chuẩn là vải. Xe có 25 chỗ để đồ trong xe, hệ thống giắc cắm tiện lợi và khoang hành lý có dung tích 348 lít, hoặc lên đến 1.145 lít nếu gập hàng ghế sau lại. EcoSport được sản xuất tại nhà máy Ford Hải Dương từ năm 2014.

EcoSport mới được bán từ ngày 6/3 với 8 màu sơn tùy chọn gồm đen, nâu, trắng, ghi, bạc, xanh dương, đỏ ngọc ruby và đỏ rồng.

Giá các phiên bản EcoSport 2018

Ambiente 1.5L MT: 545.000.000 đồng

Ambiente 1.5L AT: 569.000.000 đồng

Trend 1.5L AT: 593.000.000 đồng

Titanium 1.5L AT: 648.000.000 đồng

Titanium 1.0L AT EcoBoost: 689.000.000 đồng