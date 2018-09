Đông Nhi, Ông Cao Thắng tiết lộ sản phẩm công nghệ yêu thích

Chính những lần Ông Cao Thắng trổ tài chụp ảnh ngay dưới nước cùng “dế cưng”, đặc biệt là trong các buổi pool party hay đi biển đã khiến Đông Nhi nảy sinh ý tưởng cho MV Love Me Too. Hay hình ảnh Đông Nhi say sưa thưởng thức món ăn tại những khu chợ đêm nổi tiếng đã được Ông Cao Thắng bắt trọn khoảnh khắc qua khẩu độ ánh sáng tốt của chiếc điện thoại Galaxy A 2017. Ngược lại, Đông Nhi cũng thường xuyên tận dụng camera trước với độ phân giải cao của máy để chụp ảnh selfie cùng người yêu.