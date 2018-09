Điện thoại chuẩn cho những trào lưu hiện nay

Bộ đôi Galaxy S7/S7 edge như chiếc “chìa khoá vạn năng”, giúp khai mở cánh cửa xu hướng cho người dùng bằng các đột phá công nghệ.

Live-stream sắc nét trong mọi điều kiện

Galaxy S7 edge được nhiều Vlogger như An Nguy lựa chọn để thực hiện Live-stream.

Khởi đầu từ Youtube và bùng nổ mạnh mẽ khi Facebook chính thức nhập cuộc, Live-stream đang khiến thói quen chia sẻ cảm xúc, cập nhật thông tin của giới trẻ thay đổi. Tất nhiên, với một clip “truyền hình trực tiếp” thì sự ổn định, sắc nét của hình ảnh, giúp người xem dễ dàng theo dõi là yếu tố quan trọng nhất.

Xét trên tiêu chí này, không khó hiểu khi bộ đôi Galaxy S7/S7 edge luôn được giới trẻ yêu thích. Mấu chốt đến từ công nghệ độc quyền Dual Pixel cho khả năng lấy nét nhanh như một cái chớp mắt. Kết hợp cùng đường truyền ổn định, Galaxy S7/S7 edge có khả năng tạo ra những video Live-stream rõ nét, mượt mà, giúp người xem không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thú vị nào. Chính “tuyệt chiêu” này cùng khẩu độ f/1.7 đã giúp Galaxy S7/S7 edge tạo nên vị thế của mình trong làng nhiếp ảnh di động hiện nay.

Bền bỉ cùng Pokémon Go

Nếu phải kể tên một tựa game đang “gây bão” mạnh mẽ trên toàn thế giới thì chắc chắn không thể bỏ qua Pokémon Go. Chính lối chơi trực quan, kết hợp giữa môi trường thực và yếu tố ảo đã gây hứng thú mạnh mẽ cho nhiều game thủ vốn đang nhàm chán với việc “cày cắm” cả ngày trên máy tính. Tuy nhiên, việc phải liên tục kích hoạt định vị GPS, camera và tín hiệu mạng khiến năng lượng của điện thoại bị cạn kiệt nhanh chóng.

Viên pin dung lượng khủng của Galaxy S7 edge là lựa chọn ưu tiên của nhiều huấn luyện viên Pokémon

Từ thực tế đó, người chơi Pokémon bắt đầu nảy sinh nhu cầu tìm đến những mẫu điện thoại có dung lượng pin lớn và nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng thiết thực như Galaxy S7/S7 edge. Với viên pin lên đến 3.600mAh cùng chế độ sạc nhanh và sạc không dây, bộ đôi chính là bạn đồng hành của các "huấn luyện viên" trong việc chinh phục những Pokémon đáng yêu ngoài đời thực.

Trào lưu lấp lánh ai cũng phát mê

Các trang phục và phụ kiện lấp lánh, có khả năng phản quang dưới ánh nắng đã trở thành một xu hướng thời trang nổi bật trên sàn diễn London Fashion Week 2016, đồng thời xuất hiện thường xuyên trong các thiết kế của những nhà mốt hàng đầu thế giới như Louis Vutton, Alexander Wang, Saint Laurent hay Chanel.

Bắt kịp xu hướng này, Samsung cũng đã trang bị một thiết kế lấp lánh cho Galaxy S7/S7 edge với hai mặt kính cùng khung viền kim loại sang trọng. Chính sự chế tác công phu bằng công nghệ nhiệt 3D đã khiến hai mặt kính của siêu phẩm này trông lấp lánh và nổi bật khi bắt sáng.

Đẹp từng centimet với #OOTD

Dù đã ra mắt được một thời gian nhưng sức nóng của trào lưu #OOTD (Outfit of the day) vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là trong cộng đồng yêu thời trang thế giới. Để ghi lại một bức ảnh #OOTD đẹp thì ánh sáng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm bật lên những chi tiết, màu sắc của trang phục.

Chụp tốt trong điều kiện thiếu sáng là lợi thế giúp Galaxy S7 dẫn đầu trào lưu Outfit of the day

Riêng về yếu tố này, Galaxy S7/S7 edge hiện đang là bộ đôi dẫn đầu thị trường di động với camera khẩu độ f/1.7, cho khả năng chụp ảnh ấn tượng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Đây cũng là lý do khiến bộ đôi công nghệ này được giới mộ điệu tin chọn trong việc sáng tạo nên các bức ảnh #OOTD, với hơn 6 triệu kết quả tìm kiếm khi đặt hai từ khoá “Outfit of the day” và “Galaxy S7” cạnh nhau trên Google.

Thoả thích “cùng bạn thân đi khắp thế gian”

Khởi xướng bởi Courtney Scott và Kiersten Rich, hai blogger nổi tiếng người Mỹ, trào lưu phượt cùng bạn thân đã lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng đam mê xê dịch trên thế giới. Việc cùng thức dậy ở một nơi xa, thưởng thức những món ngon và ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ với bạn thân là điều tuyệt vời mà bất cứ ai cũng mong muốn.

Bên cạnh những thắng cảnh tuyệt vời trên đường đi thì đôi lúc khói bụi hay một cơn mưa rào cũng phần nào cản bước các phượt thủ. Đó là lý do một chiếc điện thoại với khả năng kháng bụi, kháng nước theo chuẩn cao nhất hiện nay (IP68) như Galaxy S7/S7 edge trở thành lựa chọn “chuẩn không cần chỉnh” cho bạn.

Nguồn: Samsung