Đánh giá Galaxy S8+: Thiết kế sang, trải nghiệm mới lạ

Điện thoại mới dòng Galaxy S có vẻ ngoài bắt mắt, sở hữu nhiều tính năng mạnh mẽ, sành điệu.

Thiết kế

Galaxy S8+ có vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt, độc đáo chưa từng có. Smartphone của Samsung không còn nút Home vật lý, màn hình chiếm gần hết mặt trước, hai cạnh dọc được làm cong cả mặt trước và sau. Khi nằm trong tay, Galaxy S8+ bóng bẩy, gọn gàng. Khi bật lên sử dụng, viền máy như biến mất, chỉ còn màn hình trong bàn tay người dùng, đặc biệt với các ứng dụng cho phép hiển thị đủ màn hình.

Galaxy S8+ vẫn được hoàn thiện với khung kim loại và hai mặt kính trước sau, giống thế hệ trước Galaxy S7 edge. Tỷ lệ màn hình so với diện tích mặt trước lên tới hơn 84% - con số cao hàng đầu hiện nay. Ở phía trên, Samsung bố trí camera trước, các cảm biến, được "che đậy" bằng màu đen của viền màn hình. Khay hỗ trợ hai nanoSIM đặt ở cạnh trên. Bên trái là phím tăng giảm âm lượng cùng phím vật lý truy cập trợ lý ảo Bixby. Nút nguồn được đặt ở cạnh phải trong khi giắc tai nghe 3,5 mm, cổng sạc USB Type-C, mic và loa ngoài nằm cạnh dưới.

Mặt sau có camera đặt chính giữa, bên cạnh là đèn flash cùng cảm biến lấy nét. Cách bố trí cảm biến vây tay một chạm là điểm trừ của Galaxy S8+, bởi nó quá cao, đặt gần camera gây nhầm lần vị trí khi sử dụng.

Thiết kế thay đổi giúp Galaxy S8+ long lanh hơn, đồng thời cũng đem tới trải nghiệm người dùng mới mẻ, thú vị và tiện lợi hơn. Đầu tiên, máy vẫn nằm gọn trong bàn tay dù sở hữu màn hình lên tới 6,2 inch. Cảm giác cầm nắm thoải mái, hứng khởi. Khi sử dụng, bạn thậm chí có thể nắm vào vị trí chính giữa theo chiều dọc máy - cao hơn so với bình thường - để vuốt màn hình cảm ứng mà không bị cảm giác rơi tuột. Trải nghiệm có được nhờ chiều rộng của Galaxy S8+ khá nhỏ, 73,4 mm so với con số 77,9 của iPhone 7 Plus.

Thiết kế "dài hơn" do sở hữu màn hình tỷ lệ 18,5:9 so với con số 16:9 thông thường giúp Galaxy S8+ sử dụng đa nhiệm tốt hơn. Ngoài ra, hai ứng dụng được phân chia trên dưới, có thể thay đổi diện tích sử dụng cho phù hợp mà không bắt buộc theo tỷ lệ 50-50 như trước.

Màn hình

Màn hình của Galaxy S8+ trang bị công nghệ Super Amoled độ phân giải 2K hiển thị màu sắc rực rỡ, sinh động. Kích thước 6,2 inch, màn hình có độ sáng lên tới 1.000 nits so với con số 700 nits của iPhone 7 Plus giúp máy không bị lóa khi sử dụng trong điều kiện nắng gắt.

Viền màn hình trên Galaxy S8+ cong ở mức vừa phải, không gây hiện tượng hình ảnh ở quá sát viền bị hiển thị sai lệch.

Tỷ lệ lạ 18,5:9 của màn hình không gây sự khó chịu khi sử dụng các ứng dụng bởi Samsung đưa ra tính năng scale toàn màn hình cho người dùng tùy chọn. Ngược lại, màn hình dài giúp trải nghiệm lướt web, đọc sách tiện lợi hơn nhờ các dòng text được tăng lên đáng kể.

Điểm thú vị trên Galaxy S8+ là nút Home ảo, được tích hợp vào màn hình, hoạt động song song theo cách cảm ứng thường và cảm ứng lực. Khi máy đang sleep, người dùng có thể chạm hai lần hoặc nhấn một lực mạnh vào vị trí nút Home để làm sáng màn hình. Lúc đang trong ứng dụng hoặc games, thay vì hai động tác vuốt từ cạnh dưới màn hình rồi nhấn nút Home, người dùng có thể nhấn một lực mạnh để lập tức về giao diện chính.

Camera

Camera sau Galaxy S8+ được giữ nguyên so với thế hệ trước Galaxy S7 edge, độ phân giải 12 megapixel, khẩu độ f/1.7 công nghệ Dual Pixel. Máy ảnh ở smartphone đời mới vẫn giữ được điểm mạnh là tốc độ lấy nét nhanh, màu sắc tái hiện đầy đủ, độ chi tiết cao, tính năng HDR hoạt động hoàn hảo. Tuy vậy, Galaxy S8+ vẫn cho hình ảnh chụp được chi tiết, sắc nét hơn hẳn. Ngoài ra, màu sắc không còn quá nịnh mà thiên về hướng chân thực.

Chất lượng ảnh có sự cải thiện nhờ việc Samsung đưa vào Galaxy S8+ công nghệ xử lý ảnh phức hợp Multi-frame. Theo đó, camera thực hiện chế độ chụp ba ảnh đồng thời, thuật toán đối chiếu và chọn một ảnh tốt nhất và trộn lại với hai ảnh còn lại. Cuối cùng, ba ảnh được chồng lên nhau để cho ra kết quả cuối cùng với nhiều chi tiết và độ sắc nét hơn. Nhờ phần cứng mạnh mẽ, Multi-frame được thực hiện gần như ngay tức thì.

Về camera trước, ngoài nâng cấp về độ phân giải lên 8 megapixel so với con số 5 megapixel của thế hệ trước, Galaxy S8+ còn chụp selfie với khuôn mặt, màu da thật hơn, giảm tình trạng "làm đẹp" thái quá.

Bảo mật

Galaxy S8+ là smartphone trang bị nhiều cách thức bảo mật nhất từ trước tới nay gồm nhận diện mống mắt, khuôn mặt và cảm biến vân tay, bên cạnh các phương thức truyền thống như mã số, hình vẽ. Tính năng bảo mật bằng mống mắt và khuôn mặt hoạt động nhanh và ổn định giúp máy lập tức truy cập vào giao diện chính trong tích tắc.

Cảm biến vân tay một chạm trên Galaxy S8+ cũng rất nhạy, bất chấp bụi hay mồ hôi. Hạn chế lớn nhất là vị trí đặt cảm biến chưa hợp lý, khiến ngón tay phải với lên đôi chút để chạm được vào vị trí của cảm biến.

Hiệu năng

Galaxy S8+ trang bị chipset Exynos 8895. Vi xử lý cao cấp nhất hiện tại của Samsung được phát triển dựa trên quy trình công nghệ 10nm với ưu điểm là nhanh, mạnh, nhưng tiết kiệm điện năng, ít tỏa nhiệt.

Máy đi kèm RAM 4GB LPDDR4 và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.1 dung lượng 64GB. Thế hệ đồ họa mới nhất G71 Bifrost cũng đảm bảo cho Galaxy S8+ sức mạnh phần cứng "miễn chê". Các tác vụ thông thường không thể làm khó được smartphone Samsung. Những game mobile nặng nhất cũng hoạt động mượt mà, không xảy ra tình trạng giật lag.

Dung lượng pin 3.500 mAh giúp Galaxy S8+ hoạt động trọn vẹn một ngày ở cường độ sử dụng cao như gọi điện, nhắn tin, lướt web, check mail, chat và chơi game dùng mạng 4G.