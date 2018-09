Cuộc thi 'Tỏ tình cùng xe ga Yamaha' thu hút giới trẻ

Cuộc thi chỉ mới diễn ra được gần hai tuần nhưng đã thu hút hơn 7.000 lượt người tham gia gửi ảnh và bình chọn.

Chiến dịch "Xe tay ga Yamaha - Why Not?" là sân chơi dành cho bạn trẻ yêu thích và sử dụng các dòng xe tay ga Yamaha, sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 5/5. Đây là cơ hội để bạn bày tỏ tình cảm với "xế yêu" và nhận những phần thưởng giá trị mỗi ngày và mỗi tuần.

Các bạn trẻ sẽ có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn từ Yamaha.

Với thể lệ độc đáo và tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng, cuộc thi thu hút nhiều bạn trẻ trên cả nước tham gia. Những hình ảnh, "lời tỏ tình" cùng xế yêu được các bạn biến tấu và thể hiện theo nhiều phong cách. Tham gia cuộc thi, các bạn trẻ có cơ hội sở hữu xe ga Yamah Janus Premium trị giá 31,49 triệu đồng và bộ quà tặng 'Why not' hấp dẫn.

Nhiều bài thi đã được gửi về thể hiện tình yêu với chiếc xe ga Yamaha.

Bạn chỉ cần vào website, đăng tải một hình ảnh bất kỷ của mình thể hiện tinh thần "Tôi yêu xe ga Yamaha" cùng lời bày tỏ tình cảm ngọt ngào là có cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn mỗi tuần gồm áo thun, sổ tay, bình nước, cốc nước, móc khóa và mũ bảo hiểm.

Cuộc thi là cơ hội cùng "người bạn đường" lên sóng dành cho giới trẻ.

Đặc biệt, những bài dự thi đạt tối thiểu 50 lượt thích và đáp ứng thể lệ cuộc thi sẽ có cơ hội sở hữu xe ga Yamah Janus Premium trị giá 31,49 triệu đồng và bộ quà tặng Why not gồm áo thun, sổ tay, bình nước, ly nước, móc khóa. Mỗi tuần sẽ có một chiếc xe ga Yamah Janus Premium và 10 bộ quà tặng Why not hấp dẫn dành cho những người chơi may mắn.

Từ trái sang phải: Phạm hương, Isaac và Chi Pu cùng tham gia chiến dịch của Yamaha.

Chiến dịch "Xe tay ga Yamaha - Why Not?" không chỉ thu hút các bạn trẻ mà cả những nghệ sĩ nổi tiếng như Isaac, Phạm Hương và Chi Pu. Cả ba cùng tạo dáng bên "xế yêu" Yamaha Grande và Janus. Bạn có thể tham gia bằng cách đăng nhập tại đây.

(Nguồn: Yamaha)