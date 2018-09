Cơ hội trúng vàng khi mua hàng tại FPT Shop

Khi chọn mua hầu hết điện thoại, laptop, máy tính bảng, bạn sẽ được tham gia quay số may mắn để có 100% cơ hội nhận lì xì “đắc lộc” từ 100.000 đồng đến 5 chỉ vàng.

Từ ngày mùng một đến ngày 31/1, khi tới mua sắm tại FPT Shop, bạn sẽ có cơ hội được nhận lì xì đến 5 chỉ vàng cùng nhiều món quà Tết độc đáo hoặc tham gia trả góp không lãi suất cho nhiều sản phẩm qua chương trình “Ăn Tết lớn” nhân dịp năm mới Bính Thân.

Bạn Trần Ngọc Bích - trúng một chỉ vàng khi mua thẻ nhớ 16GB tại FPT Shop 1174 Hùng Vương, Phú Thọ, chia sẻ: "Em rất vui và bất ngờ vì mình mua thẻ nhớ có giá chỉ hơn 200.000 đồng mà được trúng tận một chỉ vàng. Sắp tới, em sẽ đến đây mua thêm một điện thoại Samsung, hy vọng sẽ được lì xì nhiều đồng vàng hơn".

Bạn Trần Ngọc Bích rất vui và bất ngờ vì được tặng một chỉ vàng khi mua phụ kiện tại cửa hàng Hùng Vương qua chương trình "Ăn Tết lớn". Chi tiết chương trình xem thêm tại đây.

Theo đó, khi chọn mua hầu hết điện thoại, laptop, máy tính bảng, bạn sẽ được tham gia quay số may mắn để có 100% cơ hội nhận lì xì “đắc lộc” từ 100.000 đồng đến 5 chỉ vàng. Tổng cộng, chương trình sẽ có 2016 đồng vàng Doji, mỗi đồng vàng trị giá một chỉ được trao cho khách hàng đến mua sắm trong dịp Tết Bính Thân này. Góp phần tô thêm sắc xuân, FPT Shop sẽ tặng quà Tết là một lốc nước ngọt Pespi lộc phát hoặc câu đối Tết cho tất cả khách hàng chọn mua bất kỳ sản phẩm nào có giá trị trên một triệu đồng (quà tặng áp dụng tùy theo model). Riêng đối với iPhone 6/6 Plus, bạn sẽ có 100% cơ hội được lì xì phiếu mua hàng có giá trị từ 600.000 đồng đến 16 triệu đồng và từ 900.000 đồng đến 18 triệu đồng với iPhone 6s/6s Plus.

Đây là dịp mà các tín đồ Samsung không nên bỏ lỡ khi có đến 100% cơ hội được nhận ưu đãi trúng lộc tỷ phú đến 50 tỷ khi chọn mua các sản phẩm Samsung. Cụ thể, nếu chọn mua sản phẩm Samsung, bạn không chỉ được nhận đồng tiền vàng đến 3 chỉ, mà còn được trúng lộc tỷ phú gồm xe Mercedes C200, 500 đồng hồ thông minh Gear S2 trị giá 6,49 triệu đồng, 50.000 quà tặng khác. Nếu bạn chọn mua sản phẩm Samsung online tại đây, ngoài quà Tết và 2016 đồng tiền vàng, cơ hội trúng xe Mercedes C200, bạn còn được “xông đất Samsung” với 100% cơ hội trúng hàng chục nghìn phần quà có tổng giá trị lên đến 771 triệu đồng bao gồm 6 Tivi Samsung 40-inch trị giá 9 triệu đồng, 6 dàn âm thanh Samsung trị giá 7 triệu đồng và 13.500 thẻ cào trị giá 50.000 đồng.

2016 đồng tiền vàng là lời chúc may mắn và cũng là lời tri ân sâu sắc của FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng thân yêu đã tin tưởng và ủng hộ.

Chương trình trả góp không lãi suất sẽ tiếp tục được áp dụng với nhiều sản phẩm đang được ưa chuộng như Xperia Z5 Premium Dual, Xperia M4 Aqua Dual, Xperia C4 Dual, Xperia M5 Dual, Xperia Z3 , Oppo R7s, R7 Plus, Motorola Xplay, Motorola Xstyle, Lumia 950XL... Riêng với iPhone 6s, bạn chỉ cần trả số tiền ban đầu 30% giá trị máy và số tiền mỗi tháng là 1,2 triệu đồng là đã có thể sở hữu ngay siêu phẩm.

Bên cạnh đó, khi chọn mua phụ kiện, bạn không chỉ được dùng thử 31 ngày miễn phí và bảo hành đổi mới trong vòng một năm mà còn được tặng quà Tết là một lốc Pepsi, lì xì may mắn là thẻ cào trị giá 20.000 đồng và đặc biệt là một trong 200 chỉ vàng. Sản phẩm mua tại FPT Shop là hàng chính hãng, được dùng thử 15 ngày miễn phí- đổi trả một năm, bạn có thể chọn mua online ngay tại đây hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn, mua hàng nhanh.

(Nguồn: FPT Shop)