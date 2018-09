Bí quyết sở hữu bộ ảnh 'Follow me' đẹp ngất ngây

Theo nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa, chọn bố cục đối xứng kết hợp camera 16 MP của Galaxy A 2017 có thể giúp bạn sở hữu bức hình ấn tượng.

Với những tín đồ của trào lưu ảnh “Nắm tay nhau đi khắp thế gian”, kho "bí kíp" do chính nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa chắt lọc cùng Galaxy A 2017 dưới đây sẽ khiến hành trình phượt hè của bạn thêm trọn vẹn.

Chọn bố cục đối xứng

“Nắm tay đi khắp thế gian” (Follow Me) là trào lưu ảnh phù hợp để tái hiện các cảnh quan ngoạn mục, đồng thời lồng ghép được chất riêng của chủ thể. Đứng trước khung cảnh hùng vĩ của núi non Ninh Bình, bờ biển Nha Trang xanh như ngọc hay phố cổ Hội An nhuốm màu thời gian, ai cũng muốn thu cả cảnh đẹp lẫn dáng hình của mình trong một bức ảnh. Theo nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa, các bạn trẻ nên lựa chọn bố cục đối xứng, trong đó chủ thể được sắp đặt giữa bức ảnh để tái hiện sự hùng vĩ, ngoạn mục của không gian.

Ống kính góc rộng chuyên dụng và camera 16 MP với khả năng bao quát cao là lựa chọn của Trí Nghĩa để chinh phục trào lưu này.

Một điều mà nhiếp ảnh gia trẻ lưu ý khi chụp ảnh Follow Me chính là việc tập trung vào chi tiết bối cảnh. Với loại ảnh này, chủ thể là phụ, còn không gian mới là nhân vật chính. Vì vậy, các bạn trẻ nên chọn khoảng cách chụp xa một chút để bao quát toàn bộ cảnh quan và không bỏ lỡ những chi tiết đắt giá.

Áp dụng các bí kíp của nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa, bạn có thể sở hữu ngay bức ảnh hút like.

Ở những không gian có đông người qua lại như quảng trường, giao lộ... bạn nên chọn các thiết bị có khả năng lấy nét nhanh, nhằm bắt kịp chuyển động của vật thể.

Ánh sáng

Để tái hiện chính xác màu sắc của thiên nhiên và độ chi tiết của vật thể, ánh sáng luôn đóng vai trò quan trọng. Nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa cho biết, khi chụp ảnh Follow Me ở biển, sông, hồ... các bạn cần chú ý chọn hướng ánh sáng thuận để màu nước được xanh và trong nhất. Trong trường hợp ngược sáng, bạn nên sử dụng chế độ cân bằng màu HDR để giữ chi tiết cho những vùng tối.

Bên cạnh hiệu quả tự nhiên của nguồn sáng, việc lựa chọn những thiết bị có khẩu độ lớn cũng góp phần thu sáng tối đa cho bức ảnh.

Ngoài ra, sự đa dạng của cảnh quan trên bờ, dưới nước, thành thị, nông thôn... chính là yếu tố làm nên sức hút cho trào lưu ảnh Follow Me. Vì thế, thiết bị chụp ảnh cũng phải có tính thích ứng cao với sự thay đổi của môi trường. Trong tình huống này, một chiếc điện thoại có khả năng kháng bụi, nước mạnh mẽ với chuẩn cao cấp IP68 sẽ ghi điểm trong mắt nhiều bạn trẻ.

Chiếc điện thoại Galaxy A 2017 với khả năng kháng bụi, nước IP68 mạnh mẽ sẽ phát huy lợi thế trong những bức ảnh Follow Me chụp tại sông suối, biển, hồ.

Trang phục

Mặc dù chủ thể là yếu tố phụ trong ảnh Follow Me, nhưng chắc chắn bạn cũng không muốn mình gần như chìm nghỉm trong cả bức ảnh. Vì lẽ đó, việc chọn trang phục có màu sắc tương phản với cảnh quan là điều mà bạn nên lưu ý. Đơn cử như nếu định chụp trong không gian núi rừng, bạn nên tránh xa các bộ cánh có màu xanh lá. Tương tự, những bộ bikini màu sắc nổi bật hoặc trang phục theo phong cách color block sẽ rất hợp khi chụp giữa biển xanh, cát trắng.

Đầu tư cho tạo dáng và phụ kiện sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ cho bức ảnh của bạn.

Do ảnh Follow Me đa phần chỉ lấy phần lưng và tay của chủ thể, nên việc đầu tư cho các phụ kiện như dây buộc tóc, ba lô hay vòng đeo tay cũng góp phần tăng thêm điểm nhấn và tôn lên cá tính của bạn. Ngoài kiểu tạo dáng nắm tay người chụp, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo các tư thế khác như dang rộng tay, ngồi xếp bằng sao cho mới lạ và sinh động nhất.

Chỉ cần thủ sẵn những bí kíp đơn giản trên trong ba lô phượt hè, bạn sẽ dễ dàng thu về cả kho hình Follow Me hoành tráng bên cạnh những trải nghiệm du lịch thú vị.

Tiến Dũng