Bí quyết để có bức ảnh selfie hút like

Tạo dáng độc, bối cảnh đơn giản, điều kiện ánh sáng tốt, camera selfie xóa phông đỉnh... là cách các bạn trẻ tạo nên những bức ảnh selfie nghìn like.

Bối cảnh đơn giản

Dù ăn mặc hợp mốt thế nào hay trang điểm long lanh đến đâu, bạn chẳng thể tỏa sáng nếu bối cảnh xung quanh quá "dìm hàng" chủ thể. Lời khuyên cho bạn là hãy chọn một bối cảnh đơn giản, bố cục không quá lộn xộn hay có nhiều sự xuất hiện của người và vật… để tôn lên được chủ thể của bức ảnh (là chính bạn).

Chọn bối cảnh đơn giản để nổi bần bật là bí quyết để tạo nên bức ảnh nghìn like.

Điều kiện ánh sáng

Ai cũng hiểu ánh sáng là yếu tố quan trọng tạo nên một bức ảnh đẹp. Tuy nhiên, thay vì cố gắng tìm kiếm và bắt lấy những khoảnh khắc nơi điều kiện ánh sáng tốt, bạn cũng có thể thử thách chính mình khi chụp ảnh "Who follows me" trong bóng đêm, tất nhiên bằng những thiết bị đảm bảo cân bằng ánh sáng thích hợp. Lúc này tấm ảnh của bạn sẽ vừa thời thượng, vừa độc lạ và rất ấn tượng.

Quỳnh Như sắc sảo khi selfie trong bóng tối cùng hiệu ứng ánh trăng trên Vivo V5Plus.

Tạo dáng độc

Biểu cảm hay tạo dáng của nhân vật gần như là yếu tố thu hút ánh nhìn đầu tiên trong một bức ảnh nên nếu muốn gây ấn tượng với mọi người, bạn cần phải tạo dáng càng độc càng tốt. Tạm biệt ngay những kiểu pose truyền thống như “say hi” hay “phồng môi, trợn má”, bạn có thể cập nhật những hot trend độc đáo như thả tim hoặc một biểu cảm tinh nghịch nào đó trên gương mặt hay hình thể. Quan trọng là dáng vẻ đẹp sẽ giúp bạn thêm tự nhiên và thoải mái nhất khi chụp ảnh.

Bắt kịp trào lưu nắm tay ai đi khắp thế gian phải cười ngoác miệng như thế này mới mốt.

Với những bức ảnh “Who follows me”, những tạo dáng được giới trẻ ưa chuộng có thể kể đến như nắm tay, theo sau, ngồi cạnh bên, selfie cùng chó mèo… vừa tăng tương tác nhân vật, vừa thể hiện được nội dung độc đáo của bức ảnh.

Camera selfie xóa phông đỉnh

Ngoài bối cảnh đơn giản, tạo dáng độc, bạn cần tìm kiếm thêm một công cụ chụp ảnh hỗ trợ để sở hữu những bức ảnh đẹp. Rất đơn giản, chỉ cần bỏ túi chiếc điện thoại với camera selfie kép cùng độ phân giải 20MP có tính năng xoá phông (bokeh) ảo diệu như trên Vivo V5Plus, bạn sẽ có trong tay bí quyết sở hữu bức ảnh selfie hút like.

