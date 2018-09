Bản vẽ iPhone 2018 để lộ thiết kế ba camera

Các thiết kế iPhone đời mới có màn hình lớn 6,5 inch và 6,1 inch vừa xuất hiện trên Internet.

Trang Forbes vừa tung ra loạt ảnh được cho là bản vẽ thiết kế của iPhone đời mới ra mắt vào tháng 9 tới. Nguồn gốc của ảnh được cho là từ nhà sản xuất phụ kiện Ghostek, nơi từng cung cấp những hình ảnh rò rỉ chính xác về Galaxy S9 trước khi ra mắt vài tháng.

iPhone X Plus có màn hình lên tới 6,5 inch nhưng kích thước trong thiết kế còn gọn hơn iPhone 8 Plus.

Trong số những bản vẽ vừa lộ ra, hình ảnh về iPhone X Plus thu hút nhiều chú ý. Đây được cho là smartphone cao cấp nhất của Apple trong năm 2018 với màn hình lớn hơn nhiều so với iPhone X hiện tại. Các số đo trong bản vẽ thể hiện kích thước tổng thể gọn hơn so với iPhone 7 Plus và 8 Plus, nhưng với thiết kế màn hình tràn viền và có tai thỏ, màn hình của iPhone X Plus có thể lên tới 6,5 inch, lớn nhất từ trước đến nay đối với iPhone.

Bản thiết kế mới rò rỉ về iPhone X Plus còn cho thấy cụm camera ở mặt lưng không chỉ là dạng kép như ở iPhone X, mà có tới 3 ống kính được đặt thẳng một hàng. Trước đó, nhiều tin đồn về việc Apple phát triển hệ thống camera mới trên iPhone với 3 ống kính đã rộ lên từ đầu 2018. Trên thị trường điện thoại hiện giờ, smartphone có ba camera cũng xuất hiện với mẫu P20 Pro tới từ Huawei trong khi camera kép phổ biến tới nhiều smartphone giá rẻ, sau khi xuất hiện lần đầu trên iPhone hồi 2016.

iPhone đời mới trong 2018 được cho có thêm phiên bản 6,1 inch với thiết kế tai thỏ như iPhone X.

Ngoài iPhone X Plus, Apple còn được cho là giới thiệu thêm hai mẫu iPhone đời 2018 nữa. Một là phiên bản nâng cấp từ iPhone X hiện giờ và vẫn giữ màn hình Oled 5,8 inch. Còn lại là sản phẩm hoàn toàn mới và có mức giá hấp dẫn, dù vẫn có màn hình tai thỏ 6,1 inch dùng công nghệ LCD.

Loạt iPhone đời mới 2018 đều có thiết kế màn hình tràn viền và sử dụng cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID, không còn cảm biến vân tay như iPhone 8 hay iPhone 7 tiền nhiệm.

Ảnh: Forbes