Ba mẫu xe hơi nhập khẩu giá rẻ nhất ở Việt Nam

Toyota Wigo, Suzuki Celerio, Mitsubishi Mirage đang là những mẫu xe nhập khẩu có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam.

Trong tầm giá 300-500 triệu đồng, bên cạnh các mẫu xe lắp ráp như Kia Morning, Hyundai Grand i10, khách hàng Việt có thể lựa chọn một số mẫu xe nhập khẩu khác như Toyota Wigo, Suzuki Celerio hay Mitsubishi Mitsubishi Mirage. Đây đều là các mẫu xe nhập khẩu trong khu vực được hưởng mức thuế nhập khẩu 0%.

Toyota Wigo (giá 345-405 triệu đồng)

Việc Toyota Việt Nam đưa chiếc xe giá rẻ Toyota Wigo về trong nước cho thấy sức hấp dẫn của phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi ra mắt thị trường Việt Nam, tân binh Toyota Wigo đã chứng tỏ sức hút bằng doanh số khủng.

Xe chỉ có hai phiên bản được bán ra với mức giá 345 triệu đồng cho phiên bản MT và 405 triệu đồng cho phiên bản AT. Tuy nhiên, thương hiệu Toyota cùng nguồn gốc nhập khẩu tạo ra sức hút không nhỏ cho mẫu xe này.

Theo công bố của Toyota, mẫu xe giá rẻ Wigo đạt doanh số bán ra lên tới 1.529 xe. Doanh số này lập tức đưa Toyota Wigo trở thành mẫu xe hạng A ăn khách nhất thị trường Việt Nam và vượt qua đối thủ nặng ký là Hyundai Grand i10.

Suzuki Celerio (329-359 triệu đồng)

Dù rậm rịch khá lâu, Suzuki vẫn khá chậm trễ trong việc đưa mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Celerio về thị trường trong nước. Đầu năm 2018, Suzuki Celerio AT được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam và phải đến tháng 8/2018, Suzuki Celerio MT mới được giới thiệu.

Hiện, Suzuki Celerio AT có giá 359 triệu đồng còn phiên bản số sàn có giá rẻ hơn, 329 triệu đồng. Với mức giá này, Suzuki Celerio phiên bản số tự động rẻ hơn so với các đối thủ như Kia Morning Si AT (379 triệu đồng) và Hyundai Grand i10 1.0 AT (380 triệu đồng). Tuy nhiên, phiên bản số sàn lại không chiếm được nhiều ưu thế.

Suzuki Celerio "tham chiến" trong phân khúc hạng A với những đối thủ mạnh như Kia Morning, Hyundai i10. Khác với hai đối thủ được lắp ráp trong nước, Suzuki Celerio được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường trong khu vực ASEAN với kỳ vọng sẽ có giá bán tốt nhờ lợi thế thuế nhập khẩu 0%. Tuy nhiên, dù được miễn thuế, giá bán của Suzuki Celerio vẫn chưa thực sự chiếm ưu thế so với các đối thủ lắp ráp trong khi lại bị hạn chế về nguồn cung.

Mitsubishi Mirage (350-450 triệu đồng)

Là một mẫu xe thuộc phân khúc B, nhưng giá bán Mitsubishi Mirage tiệm cần gần phân khúc A. Mẫu xe nhập khẩu này của Mitsubishi hiện có ba phiên bản được bán tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 350 triệu đồng, chỉ tương đương so với giá bán của mẫu xe cỡ A.

Cụ thể, Mitsubishi Mirage MT có giá 350,5 triệu đồng, Mitsubishi Mirage CVT Eco có giá 395,5 triệu đồng và phiên bản cao nhất Mitsubishi Mirage CVT có giá 450,5 triệu đồng.

Tại thị trường Việt, Mitsubishi Mirage trang bị động cơ 1,2 lít, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm. Đi cùng là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT.

