7 sự thật thú vị về YouTube

Người dùng ghé qua YouTube không ít song nhiều sự thật về website không phải ai cũng biết.

1. YouTube là ý tưởng của cựu nhân viên PayPal

Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim bắt đầu xây dựng YouTube năm 2005. Ba người từng làm việc tại PayPal. Chính Hurley là người sáng tạo logo cho PayPal khi anh biết về công ty thanh toán trực tuyến và email cho họ để xin việc.

2. YouTube khởi đầu là website hẹn hò

Giai đoạn đầu, mô hình của YouTube không như bạn nhìn thấy ngày nay. Một vài câu chuyện nội bộ cho thấy YouTube là website hẹn hò video có tên “Tune In Hook Up”, tuy nhiên số phận rẽ ngang khi ba nhà sáng lập quyết định không đi theo hướng này. Có hai sự kiện dẫn đến sự ra đời của YouTube như hiện tại, một là khi Jawed Karim không thể tìm ra video của Janet Jackson và hai là khi Chen và Hurley không thể chia sẻ video về buổi tiệc tối do hạn chế về tệp đính kèm email.

3. YouTube và utube

Một công ty sản xuất trang thiết bị bỗng dưng có lượng truy cập tăng vọt do mọi người đánh vần sai. YouTube.com được đăng ký năm 2005 nhưng utube.com - thuộc về công ty thiết bị Universal Tube & Rollform - lại được hưởng lợi vì tên miền na ná nhau. Công ty kiện YouTube vì cho rằng việc kinh doanh bị tổn hại vì trang web chia sẻ video nhưng bị bác đơn. Universal Tube & Rollform phải chuyển sang tên miền khác là utubeonline.com.

4. Video đầu tiên đăng trên YouTube

Video ghi lại cảnh Jawed Karim đến thăm sở thú tại San Diego, do Yakov Lapitsky quay.

5. Trò chơi khăm thường niên của YouTube

Phần lớn người dùng không biết YouTube thường chơi khăm người xem vào ngày 1/4 hàng năm. Sự cố đầu tiên là vào năm 2009 khi YouTube “lộn ngược” trang chủ. Từ đó, đã thành thông lệ, năm nào trang cũng nghĩ ra một trò đùa nào đó để lừa người dùng.

6. Một vài thống kê hài hước về YouTube

Thống kê mới nhất cho thấy hơn một tỷ người toàn cầu đang sử dụng YouTube. Mọi người xem YouTube 6 tỷ giờ mỗi tháng, 4 tỷ video hàng ngày, tải lên 300 giờ video mỗi phút.

Phần lớn lưu lượng vào YouTube đến từ ngoài nước Mỹ, cụ thể là 80%. Có khoảng 196 quốc gia xem được YouTube và nước xem YouTube nhiều nhất là Ảrập Xêút với 90 triệu lượt xem mỗi ngày. Do Facebook và Twitter bị cấm tại đây, YouTube trở thành nguồn tiêu khiển duy nhất cho mọi người.

Do tập hợp vô số video, nhiều người lên YouTube để tìm hướng dẫn cho mọi vấn đề. Trong đó, video “how to” nhiều nhất là “how to kiss” (cách hôn), tiếp theo là “how to tie a tie” (cách thắt cà vạt).

Chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube là âm nhạc, từ ca sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ…

Nếu muốn xem YouTube mà không bị chèn quảng cáo, bạn phải đăng ký gói YouTube Red 10 USD một tháng.

YouTube không cho tải về video nhưng mọi người vẫn đổ xô tìm mọi cách để lách luật.

7. Video YouTube được xem nhiều nhất

Nếu không tính video âm nhạc, video được xem nhiều nhất trên YouTube là “Charlie bit my finger” với 846 triệu lượt xem. Nhìn chung, phần lớn video nhiều lượt xem nhất đều thuộc lĩnh vực âm nhạc. Đến tháng 2/2017, đã có 47 video vượt quá mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, đứng đầu là Gangnam Style của Psy (2,7 tỷ lượt xem), See You Again của Wiz Khalifa và Charlie Puth (2,4 tỷ lượt xem) và Sorry của Justin Bieber (2,2 tỷ lượt xem).

Theo ICTNews