7 mẹo giúp sử dụng Galaxy A9 Pro 2016 sành điệu

Những tính năng thông minh, thú vị giúp người dùng làm chủ smartphone của Samsung.

1. Rung thông minh

Galaxy A9 Pro 2016 sẽ rung nhẹ một lần khi bạn lấy máy để thông báo rằng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới. Lúc này màn hình vẫn chưa sáng hay mở khóa. Bạn có thể lựa chọn mở máy để kiểm tra thông tin hoặc không. Để kích hoạt chế độ Smart alert, bạn vào Setting > Advanced features > Smart alert > On.

2. Gạt tay chụp màn hình

Chỉ cần một động tác đưa bàn tay từ phải qua trái, có chạm nhẹ, để chụp màn hình Galaxy A9 Pro 2016. Tính năng Palm swipe to capture giúp bạn có thể thao tác nhanh gọn đồng thời sớm chia sẻ hình ảnh trên màn hình cho bạn bè. Để kích hoạt tính năng thông minh, bạn vào Setting > Advanced features > Palm swipe to capture > On.

3. Chặn tin nhắn rác

Những tin nhắn "không mời mà đến" có thể khiến bạn mất thời gian kiểm tra hay tạo rác trong máy. Để chặn đứng sự khó chịu bạn có thể sử dụng tính năng Block messages trên Galaxy A9 Pro 2016. Vào Messages > More > Settings > Block messages > Block list > Điền số điện thoại gửi tin rác.

4. Chia đôi màn hình sử dụng hai ứng dụng

Galaxy A9 Pro 2016 sở hữu màn hình lớn 6 inch cùng cấu hình mạnh mẽ là lợi thế cho việc sử dụng đa nhiệm. Bạn có thể vừa lướt Facebook, vừa xem video trên YouTube hay truy cập một website đọc tin tức và kiểm tra email đến ở giao diện ngay bên cạnh. Cách đơn giản là bạn giữ phím đa nhiệm hai giây để kích hoạt tính năng, sau đó lựa chọn các ứng dụng chạy trên hai màn hình được chia đôi.

5. Che màn hình, úp điện thoại từ chối cuộc gọi

Khi không muốn nghe cuộc gọi đến, bạn có thể úp điện thoại xuống hay dùng bàn tay che màn hình để từ chối lịch sự. Bạn vào Setting > Advanced features > Easy mute > On để kích hoạt tính năng này.

6. Bật nhanh camera

Tính năng độc quyền của smartphone Samsung được áp dụng trên Galaxy Pro A9 2016. Bất kể khi màn hình còn khóa hay điện thoại đang trong tác vụ nào, bạn có thể khởi động lập tức camera của máy để nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc cần chụp. Để kích hoạt tính năng, bạn vào Setting > Advanced features > Quick launch Camera > On.

7. Đèn flash thông báo

Bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào trong những lúc quan trọng. Khi đó, đèn flash của camera sẽ nhấp nháy để gây chú ý giúp bạn nhanh chóng kiểm tra điện thoại. Bạn cần kích hoạt tính năng này lên bằng cách truy cập Setting > Accessibility > Hearing > Flash notification > On.

Trọng Nghĩa