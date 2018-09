7 điểm iPhone X có còn iPhone 8 và 8 Plus thì không

iPhone X nhận được sự quan tâm lớn với những tính năng mới chưa từng có ở làng smartphone.

1. Màn hình Oled với HDR

Ba iPhone mới đều hỗ trợ phát lại HDR 10 và Dolby Vision, nhưng chỉ có iPhone X đi kèm với màn hình HDR thật sự. Điều này đạt được thông qua việc sử dụng công nghệ Oled thay vì màn hình LCD với IPS được tìm thấy trên iPhone 8 và 8 Plus. Màn hình Oled trên iPhone X có tỷ lệ tương phản cao hơn rất nhiều đó là 1.000.000:1, so với 1.300:1 trên iPhone 8 Plus và 1.400:1 trên iPhone 8.

Apple đặt tên màn hình Oled là Super Retina HD, có thể sản sinh ra màu đen nhiều hơn và sâu hơn. Điều này được thực hiện bằng cách tắt các điểm ảnh được hiển thị màu đen, trong khi đó với màn hình LCD, những điểm ảnh này được giữ lại. Ngoài ra công nghệ màn hình Oled còn có một lợi ích khác đó là có tuổi thọ pin tốt hơn.

2. Tuổi thọ pin dài hơn

Theo thông lệ, Apple không công bố xếp hạng năng lực của pin trong điện thoại, nhưng cũng thông báo rằng pin iPhone 8 kéo dài hơn iPhone 7, tương tự thời gian sử dụng của iPhone 8 Plus cũng hơn iPhone 7 Plus. Còn pin của iPhone X có thể kéo dài hơn hai giờ so với iPhone 7.

Apple cung cấp một biểu đồ so sánh cho thấy iPhone X và iPhone 8 Plus có thể kéo dài khoảng 21 giờ đàm thoại, trong khi đó iPhone 8 được đánh giá 14 giờ. Nếu sử dụng Internet, iPhone 8 Plus có thể dùng trong 13 giờ, trong khi đó iPhone X và iPhone 8 có thể kéo dài khoảng 12. iPhone 8 và iPhone X phát video liên tục trong 12 giờ, còn iPhone 8 Plus 13 giờ. Rõ ràng theo như công bố, iPhone X có thời lượng sử dụng nằm giữa iPhone 8 và 8 Plus.

Bên cạnh đó, nếu sử dụng iPhone X với hình nền màu đen và các chế độ nền đen ở một vài ứng dụng nhất định, bạn có thể tiết kiệm thêm dung lượng pin nhờ vào việc màn hình Oled tự tắt các điểm ảnh.

3. Dual OIS

Ba mẫu iPhone đều có camera sau 12 megapixel và 7 megapixel ở camera trước, tuy nhiên chỉ có iPhone X và iPhone 8 Plus là có chống rung quang học ở camera phía sau.

Nhưng iPhone X lại được trang bị tính năng này cho cả hai camera. Trong khi đó iPhone 8 Plus chỉ có OIS trên camera góc rộng, còn camera tele thì không.

Ngoài ra, ống kính tele của iPhone 8 Plus có khẩu độ f/2.8, trong khi iPhone X có ống kính tele f/2.2 giúp xóa phông tốt hơn và đẹp hơn đặc biệt là chụp bokeh.

4. Face ID

Màn hình iPhone X mở rộng gần như ôm trọn mặt trước, chỉ để lại một không gian nhỏ ở đầu để chứa camera TrueDepth mới và các cảm biến. Điều này có nghĩa là không có nút Home và quan trọng hơn là không có cảm biến Touch ID nữa.

Thay vào đó, để đăng nhập vào iPhone X, bạn sử dụng Face ID. Nó sẽ sử dụng máy ảnh hồng ngoại, một đèn chiếu và máy quét với hơn 30.000 điểm để quét khuôn mặt của bạn. Hiện tại khi không có Touch ID, khi mua hàng bằng Apple Wallet người dùng sẽ sử dụng Face ID để xác thực.

5. Tính năng chụp chân dung với camera trước

Trước đây, chế độ chụp chân dung (Portrait mode) chỉ có trên camera sau của iPhone 7 Plus và mới đây là iPhone 8 Plus và iPhone X. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp của các cảm biến mới bổ sung ở mặt trước của iPhone X như camera TrueDepth, cảm biến hồng ngoại, đèn chiếu và máy quét nên bạn có thể chụp chân dung ngay từ phía trước.

6. Portrait Lighting với camera trước

Apple còn trang bị cả tính năng chụp ảnh thiếu sáng bằng cách quét khuôn mặt của bạn sử dụng thuật toán để phân tích khuôn mặt của bạn tương tác với các góc độ ánh sáng khác nhau để tạo hiệu ứng ánh sáng. Đồng thời sử dụng camera TrueDepth để tạo ra một bức ảnh chân dung xóa phông ấn tượng hơn.

Tính năng này đưa chế độ chụp chân dung vào cấp độ cao hơn bằng cách phân biệt đối tượng được chụp và nền sau, đồng thời mô phỏng các tình huống ánh sáng khác nhau như tự nhiên, studio, đường viền và ánh sáng sân khấu. Ví dụ, giữ cho khuôn mặt của bạn được chiếu sáng còn nền sau sẽ được mô phỏng mờ và tối hơn, dẫn đến bức ảnh sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

7. Animoji

Sự khác biệt cuối cùng là Animoji, các nhân vật biểu cảm theo phong cách emoji có khả năng chuyển động dựa trên ứng dụng theo dõi nét mặt người dùng của iPhone. Đây là tính năng cụ thể của iPhone X sử dụng máy ảnh TrueDepth để đọc và phân tích "hơn 50 chuyển động cơ mặt khác nhau" phản chiếu các chuyển động và biểu hiện của bạn trên 12 Anoichi khác nhau như chuyển động của lông mày, má, cằm, mắt, hàm, môi và miệng.

Animoji xuất hiện ứng dụng iMessage bên cạnh các sticker, các emoji, và những ứng dụng nhắn tin khác. Bạn có thể sử dụng Animoji để ghi lại và gửi tin nhắn cho bạn bè, với các nhân vật bắt chước chuyển động của bạn và sử dụng giọng nói của bạn. Animoji được phát hành độc quyền trên iPhone X.

Theo ICTNews