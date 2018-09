5 phiên bản màu của Galaxy S7 edge 'đốn tim' giới trẻ

Cũng yêu thích Galaxy S7 edge, nhưng hotgirl trường cảnh sát Đậu Thuỳ An lại chọn cho mình phiên bản màu bạc Titanium. Tông màu này phù hợp với những cô nàng cá tính và mạnh mẽ như Thuỳ An. Bên cạnh việc học, hotgirl này đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh, do đó với khả năng sắp xếp lịch làm việc nhanh chóng thông qua thao tác vuốt cạnh bên, chiếc điện thoại màn hình cong này đã trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của cô nàng.