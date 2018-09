10 mẫu ôtô cũ bán nhanh kỷ lục ở Mỹ

Nhà vô địch của những mẫu xe qua sử dụng thuộc đời gần đây nhất là Toyota Prius khi chỉ phải nằm chờ khoảng 29 ngày để đổi chủ.

Dòng xe con và SUV hạng sang của Mỹ là xe cũ bán chậm nhất. Trong khi đó, xe điện và hybrid được tiêu thụ rất nhanh, theo nghiên cứu mới nhất của iSeeCars, hãng chuyên khảo sát thị trường và tư vấn mua xe có trụ sở ở Boston, Mỹ.

Toyota Prius C đời mới nhất là xe đã qua sử dụng bán nhanh nhất trên thị trường xe cũ.

Phân tích hơn 4 triệu xe có tuổi đời 1-3 năm đã qua sử dụng bán ra từ tháng 1 đến hết tháng 7, iSeeCars thấy rằng trung bình một mẫu xe cũ mất 46, 4 ngày để tiêu thụ. Điều này đồng nghĩa có những xe phải nằm chờ lâu hơn tại các đại lý. Thực tế, 10 xe bán chậm nhất phải mất từ 62, 2 đến 67, 8 ngày mới có người tới mua lại.

"Rất quan trọng để biết được một xe đã chờ bao lâu ở đại lý bởi điều đó mang lại lợi thế cho các khách hàng trong quá trình thỏa thuận", Phong Ly, Giám đốc điều hành của hãng khảo sát nhận xét. "Một sản phẩm tồn đọng lâu hơn mức trung bình cho thấy mức cung cao hơn nhu cầu, cũng có nghĩa giá bán có thể quá cao hoặc chiếc xe không tốt bằng các đối thủ", Phong Ly nêu rõ.

Trong danh sách 10 xe cũ đời mới nhất được bán lại nhanh nhất là có tới một nửa là dòng xe dùng nhiên liệu thay thế. Cụ thể, top 5 gồm ba xe hybrid và hai xe điện.

10 ôtô cũ đời mới bán nhanh nhất tại Mỹ

1. Toyota Prius C - 29, 6 ngày

2. Tesla Model S - 32, 4

3. BMW i3 - 33, 4

4. Toyota Prius - 33, 4

5. Chevrolet Volt - 34, 3

6. Volkswagen Golf R - 34, 4

7. Honda Civic - 34, 7

8. Toyota Corolla - 34, 9

9. Honda Accord - 35, 5

10. Hyundai Veloster Turbo - 36

Trong top 10, Prius C là nhà vô địch khi có thời gian chờ đợi là 29, 6 ngày, nhanh hơn 58% so với mức trung bình. Prius C là phiên bản nhỏ hơn của bản tiêu chuẩn Prius - mẫu xe đứng thứ tư trong danh sách.

"Khi mua một chiếc ôtô mới, dòng xe hybrid trung bình đắt hơn 20% so với xe động cơ xăng. Vì thế mua xe cũ là một cách hiệu quả để bớt được chi phí vượt trội đó", Phong Ly nhận xét. Cũng theo vị giám đốc điều hành, hiệu suất của xe hybrid và xe điện, đặc biệt là Prius, giúp khách hàng loại bỏ những băn khoăn về tuổi thọ của pin, đồng thời nhận thức cũng thay đổi góp phần tăng độ phổ biến của những loại xe này.

Ba trong số những mẫu sedan bán chạy nhất tại Mỹ đứng ở các vị trí 7, 8 và 9 là Honda Civic, Toyota Corolla và Honda Accord. "Những mẫu này thường được xếp hạng cao về độ tin cậy và nằm trong số những xe bán chạy nhất tại Mỹ, điều đó lý giải thành công tiếp theo trên thị trường xe cũ", Phong Ly kết luận.

Mỹ Anh