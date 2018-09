/Cặp vợ chồng tự trang trí cho lễ vu quy và lễ thành hôn không đến 8 triệu đồng

Thiệp cưới do uyên ương tự lên ý tưởng thiết kế ngay sau lễ vu quy. ‘Thời điểm ấy, chúng tôi phân vân giữa việc làm thiệp cưới mang phong cách hiện đại hay retro. Sau cùng, với sức ảnh hưởng của bộ phim Cô Ba Sài Gòn, chúng tôi quyết định làm thiệp hoài cổ’, Văn Tiến kể. Cả hai hì hụi lên ý tưởng, vẽ bố cục, tìm người thiết kế, nơi in và tự liên hệ in thiệp vào thời điểm 12 ngày trước khi đám cưới diễn ra.