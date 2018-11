Lecia Bridal khai thác vẻ đẹp phụ nữ trong show diễn váy cưới 'Truly Beauty'

Thương hiệu thiết kế những mẫu váy cưới bằng nguyên kiệu và kiểu dáng phù hợp từng phụ nữ, giúp họ tự tin và tỏa sáng trong ngày trọng đại.

Thương hiệu Lecia Bridal vừa gây ấn tượng khi tung bộ ảnh "Truly Beauty", thể hiện chân dung của 7 người phụ nữ khác nhau trong những chiếc váy cưới đẹp và thời trang. Bà Nguyễn Quỳnh Anh - đại diện thương hiệu cho biết, bộ ảnh là một trong những hoạt động truyền thông cho show diễn Truly Beauty, sẽ diễn ra vào 18h30 ngày 26/10, do Lecia Bridal và khách sạn JW Marriott Hotel (Hà Nội) phối hợp tổ chức.

Dưới đây là những chia sẻ của bà Nguyễn Quỳnh Anh - đại diện thương hiệu Lecia Bridal về show diễn Truly Beauty:

- Ý tưởng nào để Lecia Bridal thực hiện show diễn Truly Beauty?

- Giá trị cốt lõi mà tôi đặt ra cho Lecia Bridal ngay từ ngày đầu thành lập là "Chiếc váy cưới đẹp nhất phải thật sự phù hợp và thể hiện được người mặc nó là ai". Chính vì thế, thương hiệu luôn hướng đến chân dung của từng chị em, tôn trọng mọi vẻ đẹp và cố gắng khai thác thế mạnh của họ, để thể hiện trong mỗi chiếc váy cưới.

Trong show diễn lần này, Lecia Bridal đem câu chuyện của mình truyền tải đến khách hàng với thông điệp "Phụ nữ đẹp nhất khi tự tin là chính mình", với 7 nhân vật khách mời là 7 tuýp phụ nữ khác nhau sẽ xuất hiện trong show diễn. Họ là những người phụ nữ đẹp theo cách của riêng mình.

Nhân vật khách mời trong show diễn Truly Beauty là 7 tuýp phụ nữ với những vẻ đẹp riêng.

- Điểm khác biệt của show diễn năm là gì?

- Những năm gần đây, một số show diễn váy cưới mà người xem tiếp cận nằm trong khuôn khổ của sự kiện. Điều này giúp người xem chưa cảm nhận hết giá trị của sản phẩm và thương hiệu tham gia show diễn đó.

Ở show diễn lần này, Lecia Bridal không quá chú trọng vào việc trang trí và dàn dựng hoành tráng, hay những chiêu trò truyền thông rầm rộ nhằm đánh bóng tên tuổi. Sân khấu sẽ tập trung vào âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn trình diễn và đầu tư kỹ lưỡng vào nội dung, giúp người xem tập trung vào 'nhân vật chính' của buổi diễn, đó chính là những bộ váy cưới. Thông qua đó, người xem sẽ cảm nhận đầy đủ hơn những giá trị cũng như câu chuyện của thương hiệu.

Kịch bản cũng có sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt trong vai trò người dẫn dắt show diễn. Đây là nhân vật đã giúp nhiều chị em phụ nữ có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn.

Lecia Bridal ứng dụng các nguyên vật liệu như họa tiết ren trang trí, một số loại tơ lụa được đặt sản xuất riêng... vào trong từng chiếc váy cưới.

- Đâu là điểm nhấn trong bộ sưu tập lần này của Lecia?

- Trong bộ sưu tập, Lecia Bridal sử dụng nguyên vật liệu từ Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Italy... Tuy nhiên, thương hiệu chủ trương ứng dụng càng nhiều càng tốt các nguyên vật liệu có thể sản xuất trong nước như: họa tiết ren trang trí, một số loại tơ lụa được đặt sản xuất riêng...

Tay nghề của nghệ nhân và người thợ thủ công của Việt Nam rất khéo, nhưng lại chưa được phát huy trong lĩnh vực váy cưới. Với Lecia Bridal, thay vì nhập ren có sẵn về và đính lên váy, thương hiệu đã nghiên cứu tự sản xuất ren theo phương pháp bán công nghiệp, áp dụng đa dạng các kỹ thuật thêu, đính vào sản phẩm như thêu truyền thống, thêu Tambour (một phương pháp thêu đính xuất phát từ Ấn Độ và được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nguyên vật liệu cưới trên toàn thế giới).

- Chị kỳ vọng điều gì cho show diễn lần này?

- Tôi kỳ vọng tất cả khách mời sau khi ra về đều đọng lại cảm xúc về một show diễn có nội dung truyền tải mạnh mẽ, trang phục đẳng cấp và sự đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp ở tất cả công đoạn.

Việt Nam có lợi thế rất lớn về nghề thủ công mỹ nghệ, qua show diễn, thương hiệu cũng muốn thuyết phục khách hàng, công chúng và cả giới chuyên môn về những chiếc váy cưới "made by Việt Nam". Điều này sẽ tạo tiền đề và động lực để từng bước đưa tinh hoa của đôi bàn tay người Việt chạm vào giấc mơ và trở về đúng với giá trị của nó.

Thương hiệu áp dụng đa dạng các kỹ thuật thêu, đính vào sản phẩm như thêu truyền thống, thêu Tambour... làm nên những chiếc váy cưới phù hợp với vẻ đẹp của người phụ nữ.

Thời trang là một loại ngôn ngữ, có giá trị văn hóa, nghệ thuật và giá trị tinh thần rất lớn. Lecia Bridal mong muốn show diễn sẽ đưa công chúng đến gần hơn với thời trang cưới và có thêm những nguồn thông tin chính thức từ giới chuyên môn về sản phẩm rất đặc thù này. Tuy là một thương hiệu còn non trẻ trong lĩnh vực, nhưng với tầm nhìn và sức trẻ, Lecia Bridal kỳ vọng sẽ nhận ngày càng nhiều sự ủng hộ và tác động tích cực tới lĩnh vực sản xuất váy cưới ở Việt Nam.

Show diễn Truly Beauty: lúc 18h30 ngày 26/10 tại khu vực ven hồ, khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, Từ Liêm, Hà Nội. Facebook.

